앱코, 구세군 희망나누미에 게이밍기어 제품 후원…CSR 나눔경영 나서

[아시아경제 유현석 기자] 게이밍기어(Gaming Gear) 중심 뉴라이프 플랫폼 전문기업 앱코 앱코 129890 | 코스닥 증권정보 현재가 13,700 전일대비 200 등락률 +1.48% 거래량 12,570 전일가 13,500 2021.12.27 14:24 장중(20분지연) 관련기사 앱코, 펄어비스 ‘검은사막’ 공식 라이선스 게이밍기어 이달 출시앱코, 3분기 누적 매출 909억… “위드코로나 이후부터 업황 정상화 기대”앱코, 패드뱅크 23억원 수주… “스마트스쿨 사업 본격 시동” close 가 연말을 맞아 사회 소외계층에 따뜻한 나눔을 실천했다.

27일 앱코는 구세군 희망나누미에 키보드, 헤드셋, 스피커, 마우스 등 게이밍기어 제품 540대를 기부했다고 밝혔다.

앱코가 기증한 게이밍기어 제품은 구세군 희망나누미가 운영하는 ‘착한가게’에서 판매될 예정이다. 착한가게의 수익금은 저소득층 청소년 장학금, 미혼모 지원 등 사회 소외계층을 위한 후원금과 구세군에서 진행하는 모든 복지사업을 지원하고 있다.

오광근 앱코 대표이사는 “코로나19 장기화로 인해 경영여건이 좋지 않은 상황이지만, 모두가 함께 어려움을 겪고 있는 상황에서 사회공헌활동을 실천하는 것 또한 기업이 당연히 나서야 할 일이라고 생각한다”며 “이번 나눔이 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

이어 “회사가 성장하는 만큼 앞으로도 지속적인 후원을 통해 사회 소외계층에 따뜻한 나눔을 전할 수 있도록 CSR(기업의 사회적 책임), CSV(공유가치창출) 경영을 강화하겠다”고 말했다.

구세군 희망나누미 곽용덕 본부장은 "코로나19로 모두가 어려운 시기에 구세군 희망나누미 사업에 관심 가져주시고 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 앱코에 깊은 감사의 말씀을 전한다"라며 "앞으로도 지속적인 관계를 유지하며 따뜻한 온정을 함께 나눌 수 있기를 바란다"라고 말했다.

앱코는 해커(HACKER), 콕스(COX) 등 유명 게이밍기어 브랜드를 보유한 국내 1위 게이밍기어 전문기업이다. 키보드, 헤드셋, 마우스, 게이밍 의자, PC케이스 등 다양한 게이밍기어 제품을 판매한다. 국내외 게이밍기어 사업을 중심으로 스마트스쿨 단말기 충전함 사업, 생활가전 사업을 아우르는 ‘뉴라이프 플랫폼’을 만들어가고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr