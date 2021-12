국보, 빗크몬 거래소와 MOU…"업무협력 강화"

[아시아경제 유현석 기자] 코스피 상장사 주식회사 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 1,635 전일대비 40 등락률 +2.51% 거래량 1,863,183 전일가 1,595 2021.12.27 14:23 장중(20분지연) 관련기사 국보, CRO사와 경구용 코로나19 치료제 인허가 대행 계약 체결국보 투자사 레드힐바이오 “코로나19 경구용 치료제, 오미크론에도 효과 있다”국보 투자사 레드힐, 경구용 코로나19 치료제 글로벌 임상 추가 데이터 분석 발표 close 는 27일 가상자산거래소 빗크몬(BITCMON)과 업무협력 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

빗크몬은 실물경제와 디지털금융이 융합된 정식 가상자산사업자(VASP)로 지난 21일 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 로부터 VASP(Virtual Asset Service Provider) 신고 수리를 받은 바 있다.

국보는 빗크몬과 전략적 제휴를 통해 블록체인 서비스 개발에 대한 기술교류와 블록체인 프로젝트의 공동 수행을 해 나갈 예정이다. 양사는 국내 유일의 블록체인 규제자유특구인 부산에서 남천동 소재 국보빌딩에 거점을 두고 본격적인 공동 프로젝트를 추진할 계획이다.

지난 13일 사내이사로 선임된 CY그룹 최강용 회장의 주도 아래 빗크몬과의 협력을 확대할 예정이다. 현재 주력 사업인 물류 분야에서의 블록체인 활용과 모빌리티에서의 블록체인 활용을 고려 중인 것으로 알려졌다. 이를 통한 프로젝트 기획이 완료되면 빗크몬과의 협력을 통해 블록체인 서비스 개발을 진행할 예정이다.

지난 22일 부산 내 가상자산 생태계 전반을 관리할 전담기구인 블록체인진흥원을 부산에 설치하는 법안이 발의 된 바 있어 법안이 통과 될 경우 양사간 공동프로젝트에도 가속이 붙을 전망이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr