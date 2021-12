한화시스템, 6059억 규모 전술정보통신체계 4차 양산 계약

육·해·공군 TICN 전력화 완성

네트워크 중심 통합전투역량 극대화 기대

[아시아경제 이혜영 기자] 한화시스템은 방위사업청과 6059억원 규모의 전술정보통신체계(TICN) 4차 양산 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

TICN은 2014년 연구개발을 완료한 후 2022년까지 초도·2차·3차 양산을 통해 전력화를 해왔다. 이번 4차 양산을 통해 비로소 육해공군의 TICN 전력화가 완성될 전망이다.

한화시스템은 기존 1~3차와 동일하게 TICN의 핵심 품목인 ▲망관리?교환접속체계 ▲전술이동통신체계 ▲소용량무선전송체계를 2022년부터 2025년 1분기까지 납품할 계획이다.

TICN은 군 통신망의 고속·유무선 데이터 전송을 지원하는 시스템이다. 우리 군이 미래전에 대비해 첨단 전술지휘자동화체계(C4I)를 구축하는 데 있어 핵심이 되는 체계다.

향후 TICN 전력화가 완료되면 우리 군은 대용량의 음성 및 영상 데이터를 실시간으로 전송·활용할 수 있고 전시에 유?무선망이 파괴돼도 군 지휘통제?전술통신 체계를 그대로 유지할 수 있게 된다. 이를 통해 네트워크 중심의 미래 전장에 대응해 통합전투역량이 극대화될 것으로 기대하고 있다.

김정호 한화시스템 지휘통제사업본부장은 "한화시스템은 TICN 1?2?3차 양산 사업을 성공적으로 완수해 우리 군의 첨단 정보화에 기여해왔다"며 "TICN의 주체계업체로서 확보한 사전 기술을 바탕으로 향후 '성능개량형 TICN' 등 군 미래통신 시장에서의 경쟁력 우위를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

