웰바이오텍은 27일 오전 9시38분 기준 유가증권 시장에서 전 거래일보다 460원(29.97%) 오른 1995원에 거래되고 있다.

이날 웰바이오텍은 신규 사업에 역량을 집중하기 위해 자회사 금영이엔지 매각을 결정했다고 밝혔다.

금영이엔지는 클린룸 및 드라이룸 공조설비 전문기업이다. 클린룸은 반도체 소자나 LCD 등 정밀 전자 제품은 물론 유전자 조작과 같은 극미산업에서 미세먼지와 세균을 제거한 작업실이다.

웰바이오텍은 시가총액 1171억원, 코스피 783위다.

