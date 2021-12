“지·산·학에 미래 있다” … 박형준 부산시장, 동의대서 7번째 AI 주제 ‘오픈캠퍼스 미팅’

27일 오후 2시 30분 인공지능 기업, 대학생 참여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지자체와 기업, 대학이 뭉쳐야 미래를 연다는 뜻으로 박형준 부산시장이 시작한 ‘오픈캠퍼스 미팅’이 7번째를 맞는다.

박형준 부산시장은 27일 오후 2시 30분 동의대학교를 찾아 대학생과 기업 관계자들을 만나 이 미팅을 진행한다.

캠퍼스 문을 열어 젖히고 시장이 대학을 방문해 지·산·학 협력사업을 모색하고 상생 발전 방안을 토론한다. 박 시장 취임 후 지난 6월 동의과학대를 시작으로 이날 동의대까지 릴레이 미팅한 지 7번째이다.

이날 행사에선 ‘인공지능 선도 미래도시 부산 구현’이 주제이다. 박 시장과 동의대 한수환 총장, 지능로봇 개발기업 로아스 주용 대표이사, 장애인 재택근무 지원기업 브이드림 김민지 대표이사, 로봇과 드론 개발 기업 에스딘 김정수 대표이사, 시스템 소프트웨어 개발기업 토탈소프트뱅크 이훈 연구소장이 참석한다.

동의대 김수빈, 조우진, 전영미, 김명애 학생 등이 참석해 이들 인사들과 토론을 벌인다.

박 시장은 동의대학교 가야캠퍼스를 찾아 4차 산업의 핵심이라 불리는 인공지능(AI) 기술 관련 연구개발, 인력양성과 다양한 산업 분야 활용 방안 등에 대해 참석자들과 머리를 맞댄다.

박 시장은 “동의대학교는 ICT공과대학에 AI 학과를 신설하고 지속적인 교육혁신을 통해 빅데이터·AI 중심대학으로 올라서고 있다”며, “인공지능을 기반으로 한 지역산업 고도화를 통해 부산을 새로 만들기 위해 대학, 기업과 협력할 계획”이라고 말했다.

또 “부산시가 올해 역대 최대규모인 3조6000억원의 투자유치 성과를 이뤄 국내외 글로벌 기업 23개사를 유치하고 8400여명의 고용 성과를 이뤘다”며 “지산학 협력으로 인공지능, 빅데이터 관련 인력양성을 통해 일자리 만들기에 더 박차를 가하겠다”고 했다.

이날 행사에 앞서 박 시장은 동의대 부산IT융합부품연구소, 인공지능그랜드ICT연구센터, 메이커스빌 등 동의대의 첨단 인프라 시설을 방문한다.

과학기술정보통신부와 부산시는 인공지능그랜드ICT연구센터에 2027년까지 187억원을 투입해 지역 인공지능 혁신 인재를 양성할 계획이다.

