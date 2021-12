삼성화재, 커넥티드 블랙박스 할인특약 출시

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 1,500 등락률 +0.69% 거래량 16,142 전일가 216,000 2021.12.27 09:52 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜삼성화재, '다이렉트 착' 홈페이지 방문자 100만명 늘어 close 는 통신 기능이 장착된 블랙박스 보급 확대에 따라 '커넥티드 블랙박스 특약'을 출시한다고 27일 밝혔다.

차량 연식이 12년 미만인 개인소유의 승용차가 팅크웨어 '아이나비 커넥티드 블랙박스'를 장착해 인증을 하면 가입된다. 내년 2월1일부터 보험기간이 시작된다.

아이나비 커넥티드 블랙박스는 기존 블랙박스에 GPS와 유심을 장착해 실시간 무선 통신이 가능하다. 운전습관을 분석해 안전운전 리포트를 제공하고, 충격이 감지되면 실시간으로 영상을 전송해 준다.

커넥티드 블랙박스 특약을 가입하면 업계 최대 수준인 보험료의 6%를 할인한다. 또 별도 인증절차를 통해 블랙박스 사진을 제출하지 않아도 편리하게 가입이 가능하다.

이병택 삼성화재 자동차상품파트장은 "자동차보험에 IT기술을 접목하여 고객에게 다양한 혜택을 제공하는 상품을 꾸준히 개발할 계획"이라며 "미래 자동차보험시장 변화에 선도적으로 대응하겠다"고 말했다.

