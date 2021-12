[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 27일부터 동원디어푸드(더반찬&), 프레시지, 얌테이블, 바라던, 애프터유(밥상닷컴) 등과 함께 식품 새벽배송 서비스를 시작한다고 밝혔다.

대상 상품은 밑반찬, 국, 찌개, 가정간편식(HMR) 등 총 600종이다. 서울 전역 및 인천, 경기도 인근에 한해 최대 오후 4시 전까지 주문하면 다음날 새벽 제품을 받아볼 수 있다.

지난 8월 CJ온스타일은 동원디어푸드의 온라인 반찬 마켓 ‘더반찬&’과 새벽배송 시범 운영을 진행했다. 약 3개월 동안 판매된 수량은 5만 건을 육박했다.

CJ온스타일 관계자는 “고객에게 더욱 스마트한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 우수한 품질력을 갖춘 식품 기업들과 새벽배송 서비스를 시작했다”며 “1인 가구, 맞벌이 등의 이유로 랜선 장보기를 즐기는 고객들에게 편리함을 주는 서비스가 될 것”이라고 말했다.

