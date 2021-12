수상 소감 말하는데 '폰만 쳐다본' 이휘재…'김용건님 기다립니다' 현수막도 논란['KBS 연예대상']

[아시아경제 온라인이슈팀] '2021 KBS 연예대상'에서 방송인 이휘재의 태도와 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 슈돌) 현수막이 논란에 휩싸였다.

이휘재는 지난 25일 오후 방송된 '2021 KBS 연예대상'에서 이현주 아나운서와 베스트 커플상을 수상했다. 이휘재와 이현주 아나운서는 KBS 2TV 연예 정보 프로그램 '연중 라이브' MC로 함께 호흡을 맞추고 있다.

수상자로 호명돼 무대에 오른 이휘재는 "지금 시간이 얼마 안 남은 거 같은데 이연복씨가 졸고 있다. 빨리 끝내겠다"며 "지인들한테 문자가 계속 오고 있는데 허재 씨 술 마셨냐고 누가 물어본다. 일단 아니라고 말씀드린다"고 말했다. 그러면서 자신에게 축하 문자를 보냈다는 지인들의 이름을 빠르게 읽은 뒤 "서준아, 서언아. 엄마 말 좀 잘 들어라!"고 소리 치고 무대에서 내려갔다.

이를 본 시청자들은 지적을 쏟아내고 있다. "이현주 아나운서 소감 말하는데 옆에서 휴대전화를 계속 쳐다보는 게 거슬린다", "성의가 없는 수상 소감이다" 등의 반응을 보이며 불편함을 표했다.

'슈돌' 측의 현수막에도 시청자들의 비판이 이어졌다. '슈돌' 현수막에는 "대한민국 슈퍼맨을 기다립니다. 김용건님 김구라님 조정석님 고수님 류현진님 태양님 첸님 바비님 찬성님"이라는 문구가 적혀있었다. 이는 최근 자녀의 출생 혹은 임신 소식을 알린 연예인의 이름을 나열한 것으로, 이후 프로그램에 섭외하고 싶은 라인업을 적어둔 것으로 보인다.

'슈돌' 제작진 측은 재치있게 출연 제의를 한 것으로 보이나, 이들 중에는 혼전임신으로 논란이 됐던 연예인들도 있어 보기 불쾌했다는 시청자 지적이 나왔다. 김용건은 상대 여성 측 폭로로 낙태를 종용했다는 논란이 불거진 바 있고, 엑소의 첸과 아이콘의 바비는 갑작스런 혼전임신과 결혼 발표로 팬들에게 큰 비난을 받았다.

이에 일부 시청자들은 "낙태 종용한 사람의 이름은 왜 넣었냐", "장난이라지만 이름 적힌 연예인들은 기분 나쁠 것"이라며 '선 넘은 현수막'이라고 비판했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr