"메시지 괜찮았다" vs "분노 가라앉힐 수 있겠나"…'김건희 대국민 사과' 국힘 평가 엇갈려

尹 아내 김건희 "과거의 잘못 깊이 반성"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보 부인 김건희 씨가 26일 자신의 허위 경력 의혹에 대해 대국민 사과를 한 것을 놓고 당내에서 엇갈린 평가가 나오고 있다.

이준석 국민의힘 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "후보자 배우자의 오늘 용기는 각자가 보기에 다소 아쉬운 점이 있더라도 긍정적으로 평가했으면 좋겠다"고 했다.

그는 "후보자의 배우자가 대중적으로 행보를 했을 때, 기존에 상대 당의 의혹 제기나 본인이 원하지 않는 시간과 장소에서 언론에 포착되었을 때의 모습보다는 훨씬 나을 것이라고 이야기한 적이 있다"고 적었다.

이어 "후보자의 배우자가 위축되지 않고 본인의 원래 성격대로 솔직하고 담담하게 선거 승리를 위해 필요한 역할을 했으면 한다"고 덧붙였다.

김종인 총괄선거대책위원장은 김 씨의 대국민 사과에 대해 "전반적으로 메시지가 괜찮았다"고 호평했다. 그는 이날 연합뉴스와의 통화에서 "나는 처음부터 본인이 사과해야 한다고 이야기했었다"며 "선대위는 사과해야 한다는 이야기만 했지, 그 내용은 다 김 씨 본인이 직접 작성했을 것"이라고 말했다.

김 위원장은 김 씨의 대국민 사과가 윤 후보의 지지율에 반전 계기로 작용할지에 대해선 "그간의 한 장애물이 제거됐다고 본다. 이제 문제가 하나 풀렸으니 다른 것도 처리해야 한다"고 했다.

반면 홍준표 의원은 자신이 운영하는 온라인 플랫폼 '청년의꿈'의 청문홍답(청년의 고민에 홍준표가 답하다) 코너에서 한 누리꾼이 '김 씨 사과를 어떻게 보느냐'고 묻자, "국민적 분노를 가라앉힐 수 있겠느냐"고 반문했다.

또 다른 누리꾼이 "김 씨의 대국민 사과가 이미 추락하고 있는 윤석열의 지지율에 기회를 부여할까"라고 묻자 홍 의원은 "글쎄요"라고만 답했다.

이날 김 씨는 "일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었다"며 자신을 둘러싼 허위 경력 의혹에 대해 사과했다.

그는 이날 오후 서울 여의도 당사에서 기자회견을 열고 "과거의 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않도록 조심 또 조심하겠다"고 고개를 숙였다.

김 씨는 "일과 학업을 함께 하는 과정에서 제 잘못이 있었다. 잘 보이려고 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다"면서 "그러지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나 부끄러운 일이었다. 모든 것이 제 잘못이고 불찰이다. 부디 용서해달라. 국민 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 "남편이 대통령이 돼도 아내의 역할에만 충실하겠다. 부디 노여움을 거둬달라"면서 "잘못한 저 김건희를 욕하더라도 그동안 너무나 어렵고 힘든 길을 걸어온 남편에 대한 마음만큼은 거두지 말아주기를 간곡히 부탁드린다. 다시 한번 사죄의 말씀 드린다"고 덧붙였다.

