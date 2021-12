[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆블루베리 NFT=경남제약 신주 247만2273주 주주배정 유상증자 통해 90억원에 신규 취득

◆디지캡=공시 번복 5회로 불성실 공시법인 지정 예고

◆하이소닉=감자 완료에 따라 발행 보통주 2468만8500주에서 1233만4250주로 감소

◆옵트론텍=12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 16억원 발행 결정

◆코센=운영 자금 약 100억원 조달로 코스틸 대상 보통주 909만909주 제3자배정 유상증자 결정

◆메디콕스=만기 전 취득한 제 15·16회차 전환사채 재매각

◆인콘=최영훈 각자대표 선임

◆골드퍼시픽=추병혁 사외이사 신규선임, 이경수 사외이사 자진 사임

◆에스앤디=강인식 사외이사 자진 사임

◆리더스 기술투자=12회차 전환사채 전환가액 522원에서 508원으로 조정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr