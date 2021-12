태종 이방원하면 대부분 패도를 먼저 떠올린다. 두 차례 난으로 형제들을 희생시키고 거기에 사돈, 처가를 멸문시켰으니까. 하지만 이 책은 태종의 또 다른 면을 들춰낸다. 한비자, 마키아밸리, 주자 등의 틀을 가져와 이방원의 정치를 분석하면서 사실에 기반해, 새로운 해석으로 인간 이방원을 조명한다.

태종처럼 승부하라 | 박홍규 지음 | 푸른역사 | 2만2000원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr