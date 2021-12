정경심 전 교수, 입시비리 재판 후 쓰러져 병원 입원…뇌진탕 진단

[아시아경제 김형민 기자] 자녀 입시비리 의혹 등으로 구속기소된 정경심 전 동양대 교수가 공판 후 서울구치소로 가는 길에 쓰러져 외부 병원에 입원했다.

26일 법무부에 따르면 정 전 교수는 지난 24일 남편 조국 전 법무부 장관과 함께 서울중앙지법에서 열린 입시비리 혐의 속행 공판에 출석했다가 외부 병원에 입원해 치료를 받고 있다. 정 전 교수는 뇌진탕 진단을 받은 것으로 알려졌다.

서울중앙지법 형사합의21-1부(부장판사 마성영 김상연 장용범)는 지난 24일 조 전 장관과 정 전 교수 부부의 입시비리 혐의 재판에서 조교 김모 씨가 임의제출한 동양대 휴게실 PC, 김경록이 임의제출한 조 전 장관 자택 서재의 PC, 조 전 장관의 아들 PC 등의 증거능력을 인정하지 않았다.

앞서 정 전 교수는 업무방해·위조사문서행사·자본시장법위반 등 총 15개 혐의로 기소돼 1·2심에서 징역 4년을 선고받았다. 정 전 교수와 검찰은 항소심 판결에 불복해 상고했다.

