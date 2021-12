[아시아경제 유병돈 기자] 서울 영등포구의 한 공사장에서 50대 작업자가 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

26일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오전 10시 5분께 영등포구 당산동의 한 공사 현장에서 벽면 마감 작업을 하던 50대 A씨가 3.6m 아래 빈 정화조 속으로 추락했다.

사고 당시 A씨는 혼자 작업 중이었던 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 소방대원들이 현장에 도착했을 당시 A씨는 의식과 호흡이 없고 머리 부위를 크게 다친 상태였던 것으로 알려졌다.

A씨는 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰 관계자는 "정확한 사고 경위를 조사하고 있다"고 밝혔다.

