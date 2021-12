LH, 경기연천 2블록 국민임대주택 140가구 입주자모집

23일 모집 공고, 1월 5~7일 청약 접수, 4월 28일 당첨자 발표

일반공급 59가구(주거약자포함), 다자녀가구 등 우선공급 81가구

한국토지주택공사(LH)는 경기연천 2블록 국민임대주택 140호의 입주자를 모집한다고 26일 밝혔다.

이번에 공급하는 주택은 전용면적 29~54㎡ 규모로, △29㎡ 42가구, △33㎡ 14가구, △46㎡ 40가구, △54㎡ 44가구로 구성돼있다.

일반공급은 47가구, 신혼부부 등 우선공급은 81가구이고, 고령자 등이 안전하게 생활할 수 있는 주택도 12가구 공급된다.

임대조건은 33㎡형 기준 임대보증금 1224만 원, 월 임대료 15만6000원 수준으로 주변 시세 대비 저렴하다.

전환보증금 제도를 활용해 임대보증금을 3024만 원으로 높이면, 월 임대료는 6만6000원으로 낮아져 임대료 부담을 대폭 낮출 수 있다.

입주자모집 공고일(‘21.12.23.)기준 무주택세대구성원으로 도시근로자 가구당 월평균 소득 70%이하, 총자산가액 2억9200만 원 및 자동차가액 3496만 원 이하면 신청할 수 있다.

전용면적 29㎡~46㎡형 신청자는 도시근로자 가구당 월평균 소득 50%이하인 세대에 먼저 공급하고, 남은 주택은 월평균 소득 70% 이하 세대에게 공급한다. 경쟁 시 입주자는 △월평균 소득 50%이하 △거주자 순위 △미성년 자녀수 △배점(신청자 나이, 부양가족 수 등) 순서로 결정한다.

전용면적 54㎡형 신청자는 도시근로자 가구당 월평균 소득 70% 이하 세대에게 공급한다. 경쟁 시 입주자는 △청약저축 순위 △미성년 자녀수 △당해지역 거주자 △배점(신청자 나이, 부양가족 수 등) 순서로 결정한다.

‘우선공급’은 신혼부부, 다자녀가구, 국가유공자 등이, ‘주거약자용주택’은 만 65세 이상 고령자, 장애인 등이 신청 가능하다. 우선공급 대상자는 2022년 1월 5일에, 일반공급 및 주거약자용 주택 대상자는 소득 및 순위와 상관없이 1월 6~7일에 LH청약센터에서 신청할 수 있다.

기관추천 우선공급대상자와 장애인, 만 65세 이상 고령자 등 인터넷 사용이 어려운 정보취약계층에 한해 1월 5일 ‘연천읍 사무소 내 수레울 사랑방’에서 방문신청이 가능하다.

서류제출 대상자 발표는 2022년 1월 14일, 서류접수는 1월 17~21일, 당첨자 발표는 4월 28일, 계약체결은 5월 11~13일이다. 입주는 ‘22년 12월로 예정돼 있다.

경기연천 2블록 인근에 지하철 1호선 연천역이 신설될 예정이고, 연천 공영버스터미널을 도보로 이용 가능하다. 연천읍 행정복지센터, 연천군청 등 공공시설 또한 인접해있다. 도보거리 내 초·중·고교가 위치해 있다.

신청자격, 공급일정 등 청약과 관련된 자세한 사항은 LH청약센터에 게시된 ‘경기연천 2BL 국민임대주택 입주자모집 공고’를 통해 확인할 수 있다.

