[아시아경제 정동훈 기자] 25일 오후 1시 14분 서울 마포구 서교동의 한 건물에서 불이 나 80대 남녀가 숨졌다.

소방 당국에 따르면 이날 화재로 2층 주택에 있던 80대 남성과 여성이 사망했다.

이 화재는 1시간 9분 만인 오후 2시 23분 완전히 꺼졌으나 건물 밖으로 불길이 치솟고 연기가 대량 뿜어져 나왔다.

소방 당국은 화재 원인 등을 파악하고 있다.

