강릉 바닷가 인근 민박서 불

[아시아경제 장세희 기자]25일 오후 2시 48분께 강원 강릉시 안현동 한 민박에서 불이 나 소방당국이 진화 중이다. 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

불이 난 곳이 바닷가와 인접하고 차량 진입이 어려운 탓에 소방대원들은 길이 15m 호스 6개를 연결해 진화하고 있는 것으로 확인됐다.

소방당국은 향후 화재 원인 등을 조사할 계획이다.

