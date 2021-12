집콕 시대, 연말연시 위한 집안 ‘정리정돈 아이템’ 인기

‘레이어드 홈’ 트렌드에 다양한 청소 아이템 주목

[아시아경제 김희윤 기자] 집이 주거를 넘어 일과 여가 등 새로운 기능을 수행하는 ‘레이어드 홈’(Layered Home)이 트렌드로 자리잡으며 집안 정리를 위한 다양한 아이템이 주목받고 있다.

25일 업계에 따르면 코로나19 장기화로 집콕 생활이 길어지면서 일상으로의 회복을 염원하며 한 해 동안 수고한 집안을 정리정돈 하는 제품을 각 기업에서 다양하게 선보이고 있다. 이 제품들은 산뜻하고 희망찬 연말연시를 위해 집안 공간 별 정리정돈을 효율적으로 돕는것이 특징이다.

세련된 수납박스, 깔끔한 정리와 인테리어 포인트까지

집안 분위기를 대표하며 온 가족이 모이는 공간인 거실. 여기에 최근에는 홈짐, 홈극장 등 다양한 여가활동까지 거실에서 즐기면서 온 가족의 물건들이 여기저기 널려 있는 경우가 많다. 이럴 땐 세련된 디자인의 수납박스에 분류해 보관하면 말끔하게 정리정돈이 가능하며, 거실 분위기도 산뜻하게 연출할 수 있다.

주방생활용품 기업 코멕스산업이 최근 출시한 ‘네오박스 플러스’는 독보적인 내구성과 수납력으로 각종 물건을 수납하기에 유용할 뿐 아니라, 민트와 베이지의 트렌디한 파스텔 컬러를 적용해 집안 분위기를 화사하게 만들어 준다. ‘네오박스 플러스’는 6L 부터 60L 까지 활용도 높은 6가지 크기로 아이들 장난감, 생활 소품, 두터운 의류 등 필요와 용도에 맞게 선택해 사용할 수 있다.

견고한 가로, 세로 골조로 설계돼 내용물을 안전하게 수납 가능하며, 견고한 잠금장치를 탑재해 운반 또한 용이하다. 날짜, 내용물 종류 등을 메모할 수 있는 네임택도 있어 사용이 더욱 편리하다.

드레스룸 옷장, 신발장 속 습기 냄새 잡는 습기제거제

연말 맞이 집안 정리정돈 중 의외의 난관은 드레스룸이다. 자주 입지 않거나, 사이즈가 맞지 않는 옷과 신발은 과감하게 버리자. 또한 패딩이나 코트 같은 겨울 옷은 세탁이 어려워 입고 나서 세탁하지 않고 그대로 옷장에 보관하게 되는데, 이럴 경우 옷장 속 습기와 위생 관리에 각별히 신경 써야 한다.

유한킴벌리 스카트의 ‘사계절 습기제거제 3종’은 컴팩트한 사이즈에 용도에 따라 ‘옷장 쏙’, ‘이불 쏙’, ‘신발 쏙’ 3종으로 출시되어 보다 세심하게 드레스룸을 관리할 수 있다. 또한 ‘사계절 습기제거제’는 중량 대비 400%의 습기를 흡수할 수 있으며, 모아진 수분을 별도 배출하거나 샐 염려가 없어 편리하다. 제품 포장에 사용된 특수 부직포는 100kg 압축 실험도 견딜 수 있는 것으로 입증되어 무거운 이불이나 옷 아래에 두어도 터질 염려 없이 안심하고 사용할 수 있다.

침대 밑 숨은 공간까지 활용하게 돕는 언더베드 수납함

침실은 가장 안락하고 편안해야 할 공간인 만큼 불필요한 물건은 최소화하고, 미니멀하게 유지하는 것이 좋다. 이때 침대나 서랍장 밑 숨은 공간을 활용하면 보다 깔끔하게 정리할 수 있다.

코멕스 ‘네오박스 플러스 언더베드’는 이름에 걸맞게 쇼파나 침대, 서랍장 밑에 보관하기 용이하도록, 27L(632*437*156(H) ㎜)의 크기로 내부는 넓고 높이는 낮게 디자인해 좁은 공간에서 효율적으로 사용할 수 있다. 뚜껑이 양쪽으로 열려 어느 방향으로 넣고 빼도 불편하지 않으며, 한쪽 뚜껑은 투명한 재질을 적용해 내용물을 한눈에 확인 가능해 편리하다. 베이지와 민트 컬러를 적용해 침실 인테리어에 포인트를 줄 수 있다. ‘네오박스 플러스 언더베드’ 역시 기존 네오박스의 강점인 독보적인 내구성을 갖췄다. 견고한 가로, 세로 골조 설계로 내용물을 안전하게 수납 가능하며, 견고한 잠금장치를 탑재해 운반도 용이하다.

청소가 서툰 1인가구 위한 가사도우미 서비스

따로 시간을 내 대청소나 집안 정리정돈이 어려운 경우 가사도우미 서비스를 이용해 집안을 말끔하게 정리하는 것도 방법. 최근에는 앱으로 가사도우미를 손쉽게 이용할 수 있는 서비스도 새롭게 각광받고 있다.

‘청소연구소’는 앱으로 간편하게 가사도우미를 부르는 매칭 서비스다. 신원확인, 면접, 이론, 실습 교육 등 철저한 검증 과정을 거친 3만5천명의 청소매니저가 매뉴얼에 맞추어 전문적인 청소 서비스를 제공한다. 예약, 결제 등 모든 프로세스가 앱을 통해 진행되며, 공급면적 및 지역에 따라 서비스 비용이 표준화되어 있다. 사용 또한 간편하다.

주문을 하면 문자서비스(LMS)로 포인트 번호 및 사용법이 전달되며, 청소연구소 앱에서 포인트 번호를 등록하면 바로 사용할 수 있는 점이 특징이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr