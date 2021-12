성탄 전야 성동구 홍보과(소통담당관) 경사 났네...이유는?

성동구 24일 오후 4급 승진 예정자 3명 포함, 88명 승진 잔치...특히 4급 승진자 3명 중 홍보과장 지낸 강형구·이현식 과장 포함한데다 5급 승진자 중 김은경 전 언론팀장도 포함 홍보과 위상 점차 높아져

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 성탄 전날인 24일 오후 퇴근 무렵 4급부터 8급까지 승진자를 발표했다.

성탄절을 앞두고 승진 선물을 받은 사람들이 88명은 집으로 돌아가는 발걸음이 한결 가벼웠을 것이다.

입사 후 처음 승진 기쁨을 안은 소통담당관 엄예지 주임부터 이들 88명은 성탄절을 축복 속에 보내고 있을 것이다.

특히 이번 승진자 중 강형구 안전관리과장과 이현식 지역경제과장 등 2명은 과거 홍보과장(현 소통담당관)을 지내 홍보과 위상이 한 층 높아졌다는 평가다.

강형구 국장 승진 예정자는 오랫동안 대언론업무를 해 민선 6기 언론팀장과 공보담당관을 지냈다. 이현식 국장 승진 예정자도 정원오 구청장에 의해 공보담당관을 지낸 측근이다.

이처럼 홍보 업무는 지방자치제가 시행되면서 서울시민(구민)과 소통 창구로 중요한 역할을 하는 자리로 인정받게 됐다.

서울시도 이번 최원석 언론담당관, 이호진 신문팀장이 3급과 4급으로 승진한 것만 봐도 이를 증명해준다.

성동구도 이번 강형구 과장과 이현식 과장이 4급 3자리 중 나란히 2자리를 차지하게 된 것이다. 또, 이번 승진에 언론팀장을 지낸 김은경 행정팀장이 5급 승진해 결과적으로 홍보과장과 언론팀장을 역임한 3명이 4·5급으로 승진하는 영광을 안았다.

이와 함께 홍보과장을 지낸 어용경 총무과장도 내년 4급 승진 문턱에 가까이 있어 승진 가능성은 실정이다.

한편 승진때마다 연말이 다 돼서야 승진 예정자를 발표했던 성동구가 이번엔 1주일여 앞두고 확정한데다 서열대로 승진자를 발표해 뒷말이 없는 상태로 알려졌다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr