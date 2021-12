에이치앤비디자인, 주주공모 유상증자 청약 순항… “관리 종목지정 우려 해소 기대”

[아시아경제 장효원 기자] 에이치앤비디자인 에이치앤비디자인 227100 | 코스닥 증권정보 현재가 8,440 전일대비 490 등락률 +6.16% 거래량 263,439 전일가 7,950 2021.12.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일에이치앤비디자인, 3자배정 70억원 유상증자[이번 주 유상증자] 12월 넷째 주 유상증자 close 이 주주 공모 우선 유상증자의 구주주 청약을 완료하고 일반 공모 청약도 계획대로 순조롭게 진행되고 있으며, 관리 종목지정에 대한 가능성도 낮다고 밝혔다.

24일 에이치앤비디자인은 “총액 373억원 규모 주주우선공모 유상증자의 구주주 청약 결과 최대주주인 살루타리스1호투자조합에게 배정된 48억원 규모의 청약을 100% 완료하는 등, 전체 주주를 대상으로 44.81%의 구주주 청약률을 보였다”고 밝혔다.

구주주 청약 후 발생한 실권주에 대해선 오는 27~28일 이틀간 일반 공모 청약을 진행한다.

이에 에이치앤비디자인 관계자는 “청약 기간동안 주가하락에도 불구하고 높은 청약률을 보인 것”이라며 “지난 21일 이정옥 대표이사 등을 대상으로 하는 70억원의 제3자 배정 유상증자를 결의했고 여기에 실권주에 대한 일반공모 유상증자 시 약 100억원 수준의 청약만 추가로 이뤄지더라도 관리종목 지정에 대한 우려는 충분히 해소할 것으로 보인다”고 밝혔다.

더불어 에이치앤비디자인은 “이번 실권주에 대한 일반 공모 진행시 최대주주 및 전략적 파트너들이 청약에 적극적으로 참여해 책임 경영의 의지를 보이겠다”고 밝혔다.

한편 일반 공모는 오는 27~28일 거래중인 증권사의 홈페이지, HTS 및 MTS 또는 증권사 영업점 방문을 통해서 참여할 수 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr