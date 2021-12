日 베이징올림픽 외교적 보이콧 "정부 대표단 파견 계획 없어"

[아시아경제 박병희 기자] 일본이 내년 2월 열리는 중국 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧을 24일 공식 선언했다.

교도통신 등에 따르면 일본 정부 대변인인 마쓰노 히로카즈 관방장관은 이날 총리관저에서 열린 기자회견에서 "베이징 올림픽·패럴림픽에 정부 대표단 파견을 예정하고 있지 않다"고 밝혔다.

마쓰노 관방장관은 "국제사회의 불변적 가치인 자유, 기본적 인권의 존중, 법의 지배가 중국에서도 보장되는 것이 중요하다고 생각하고 있다"라면서 일본의 이런 입장을 여러 경로를 통해 중국에 직접 전했다고 설명했다.

마쓰노 장관은 정부 대표단을 보내지 않는 것에 관해 특정한 명칭을 사용하는 것을 생각하고 있지 않으며 미국 정부의 발표에도 '외교적 보이콧'이라는 표현이 사용되지 않은 것으로 알고 있다고 말했다.

그는 2016년 리우데자네이루 올림픽이나 2018년 평창올림픽 등에 참석해 선수단을 격려하고 각국 요인과 대화했던 스포츠청 장관도 베이징 동계올림픽에 참석하지 않는다고 덧붙였다. 이어 이번에는 코로나19 확산으로 인한 엄격한 행동 제한 등을 고려할 때 선수를 만나 격려를 하기 어렵다고 덧붙였다.

참의원 의원인 하시모토 세이코 도쿄 올림픽ㆍ패럴림픽 조직위원회 회장, 야마시타 야스히로 일본올림픽위원회(JOC) 회장, 모리 가즈유키 일본패럴림픽위원회(JPC) 회장을 베이징 올림픽과 패럴림픽에 각각 보낼 것이라고 마쓰노 장관은 설명했다.

선수를 비롯한 일본의 대표단은 예정대로 올림픽에 참가할 것으로 예상된다.

외교적 보이콧이란 선수들은 올림픽 경기에 참가하지만 정부 대표단을 파견하지 않는 것을 의미한다.

미국은 지난 6일 신장위구르 지역에서 중국의 인권탄압 등을 이유로 베이징 동계올림픽에 대해 외교적 보이콧을 선언했다. 이어 영국, 캐나다, 호주 등도 잇따라 보이콧을 선언했다.

