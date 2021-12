택진이형, 크리스마스 이브 깜짝 등장 "전설의 IP들과 협업 선보일 예정"

[아시아경제 부애리 기자]김택진 엔씨소프트 대표가 크리스마스 이브인 24일 글로벌 지식재산권(IP) '베르세르크'와 협업 계획을 발표했다.

김 대표는 이날 'TJ's Letter'라는 영상을 통해 "단순한 IP 차용 형태의 협업이 아니라 베르세르크 세계관과 스토리를 자연스럽게 녹여 하나의 베르세르크 게임을 즐기는 듯한 느낌을 만들었다"고 밝혔다.

베르세르크는 미우라 켄타로 작가의 원작이다. 검과 마법, 마물이 존재하는 세계로 주인공 '가츠'의 삶을 그린 판타지다. 글로벌 누적 발행이 5000만부를 넘었다.

김 대표는 "서로 다른 게임 경험을 지닌 글로벌 이용자들이 리니지W안에서 각 국가를 대표하는 IP를 함께 즐길 수 있도록 콜라보를 결정했다"며 "베르세르크를 시작으로 이름만 들어도 깜짝 놀랄만한 글로벌 IP들을 계속 선보이겠다"고 말했다.

김 대표는 'TJ 스윗 쿠폰'도 제공한다는 계획도 밝혔다. 기존 TJ 쿠폰과 다른 방식으로 혜택을 즐길 수 있다는 것이 회사 측의 설명이다. TJ 쿠폰은 김 대표의 영문 이니셜을 따서 만든 엔씨의 대표적인 아이템이다. 상세 내용은 공식 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.

