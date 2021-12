SK인천석유화학, '2021 산업지능화대상' 산업통상부 장관상 수상

산업현장의 디지털 전환 촉진 및 확산 공로 인정

[아시아경제 황윤주 기자] 산업현장의 디지털 전환을 가속화하고 있는 SK인천석유화학이 ‘2021년도 산업지능화 대상’을 수상했다고 24일 밝혔다.

SK인천석유화학은 지난 22일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 2021년도 산업지능화 대상 시상식에서 산업통상자원부 장관상을 수상했다.

SK인천석유화학은 ▲Soft Sensor 기반의 품질 운영 고도화 ▲강화학습 기반의 공정 제어 시스템 운영 ▲학습모델 기반의 폐수처리 시스템 개발 및 활용 ▲모바일 기반 작업 허가 방식의 SHE(안전·환경·보건) 시스템 운영 ▲AI기술 Test Bed 사업장 조성 등을 통해 산업 전반의 디지털 전환 촉진 및 확산에 기여한 공로를 인정받았다.

SK인천석유화학은 사업 현장의 디지털 전환을 통해 공정 운전의 효율성 증대와 안전 사업장 조성 등 AI 기반의 플랜트(Plant) 고도화 효과를 얻었다고 설명했다.

SK인천석유화학은 공정 전반의 AI 제어 디지털 전환을 위해 관련 인력을 양성해 나가는 한편 지역 유관기관과의 산학협력 체계 구축하고 정부 정책과 연계한 신규 디지털 비즈니스를 발굴할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr