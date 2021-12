바이든, 中 신장제품 수입 금지 법안 서명

미·중 인권 갈등 확산

기업으로 불똥 튀어‥인텔, 中에 사과하자 백악관이 불만

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 중국 신장에서 생산된 상품의 수입을 원칙적으로 금지하는 ‘위구르족 강제노동 금지법’에 23일(현지시간) 서명했다. 미국의 베이징 동계 올림픽 외교 보이콧을 계기로 점화된 미·중 간의 인권 갈등의 불똥이 산업분야로 튄 것이다.

법이 효력을 발휘하면서 미국에 신장에서 생산된 물품을 수입하려면 강제노동이 개입하지 않았다는 점을 관세국경보호국(CBP)에 입증해야 한다. 기존에는 신장산 면화와 토마토만 수입이 금지됐지만 이제는 모든 품목이 해당된다.

토니 블링컨 미 국무부 장관은 성명을 통해 "강제노동 문제를 해결하는 것은 이번 정부의 최우선 과제이다. 중국 정부는 신장 지역 내 위구르족 및 소수 민족에 대한 집단 학살 및 반인도적 범죄를 즉각 중단할 것을 촉구한다"고 강조했다.

초당적으로 법안을 처리한 의회는 즉각 환영 의사를 밝혔다. 법안 공동 발의자인 제프 머클리 상원의원은 "미국은 중국의 인권 침해에 눈감지 않겠다는 강력하고 초당적인 메시지를 보냈다"고 반겼다.

바이든 대통령의 서명은 반도체 업체 인텔이 신장산 물품 사용에 대한 협력사들의 주의를 당부했다가 중국의 반발로 사과한 직후 이뤄졌다는 점에서 특히 주목된다.

이날 인텔은 "존경하는 중국 고객, 파트너 및 대중에 혼란을 일으킨 점에 대해 깊이 사과드린다"며 사과 성명을 발표했다. 중국 매출 비중이 상당한 인텔이 중국 언론과 네티즌들의 맹공에 백기를 들었다는 게 미 언론의 평가다.

백악관은 인텔의 사과에 불편한 심기를 드러냈다. 젠 사키 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "미국 기업들이 인권 억압에 반대하는 것에 대해 사과할 필요를 느껴서는 안 된다"고 언급했다.

사키 대변인은 "공급망에서 강제노동 및 인권 침해를 해결하지 못하는 기업은 미국은 물론 유럽 및 기타 지역에서 심각한 법적 위험과 평판 악화 위험에 직면할 수 있다"고 경고하기도 했다.

월스트리트저널은 인텔이 워싱턴과 베이징의 갈등 사이에서 난처한 입장에 처한 가장 최근의 사례라고 지적했다. 인텔은 바이든 정부의 반도체 공급망 안정 대책에 적극 호응하고 있는 기업이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr