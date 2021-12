아스트라제네카 "AZ 부스터샷과 항체치료제, 오미크론에 효능"

[아시아경제 이현우 기자] 아스트라제네카(AZ)가 자사 코로나19 백신 추가접종(부스터샷)과 항체치료제가 오미크론 변이에 효과가 있다는 연구결과가 나왔다고 밝혔다.

23일(현지시간) AZ와 공동으로 코로나19 백신을 개발한 영국 옥스퍼드 대학의 실험실 연구결과에 따르면 AZ 백신 부스터샷은 오미크론 변이에 대해 코로나19 자연완치자의 중화항체 수치 이상의 항체를 형성하는 것으로 나타났다. 또한 부스터샷으로 형성된 중화항체 수치는 백신을 2차까지 접종했을 때 델타 변이에 대해 만들어지는 항체 수치와 큰 차이가 없었다고 연구팀은 덧붙였다.

이번 연구는 아스트라제네카 백신 3회 접종자 41명의 혈액샘플을 대상으로 도출한 연구로 샘플 중에는 부스터샷까지 접종 완료했거나 다른 변이에 감염된 적이 있는 경우도 포함됐다. 다만 해당 논문은 아직 동료평가 등을 마치지는 않은 것으로 알려졌다.

아스트라제네카측은 "옥스퍼드 대학교와 백신을 공동개발했지만, 이번 연구는 백신 공동개발과 직접 관련이 없는 연구팀이 수행한 것"이라며 "이번 결과와 상관없이 오미크론 변이에 맞춘 백신개발은 계속 옥스퍼드대와 작업하고 있다"고 밝혔다.

아스트라제네카는 이와함께 자사 항체치료제 이부실드가 오미크론 변이에 대해서도 환자들에게 유용한 중화항체를 생성하는 것으로 나타났다고 밝혔다. 옥스퍼드대와 미국 워싱턴대의 공동연구에 따르면 이부실드를 투여받은 사람에게서 채취한 혈장의 항체를 오미크론 변이 샘플에 테스트한 결과 유효한 중화항체가 형성됐다. 앞서 이부실드는 백신 부작용, 혹은 면역저하 환자들을 위해 개발된 치료제로, 임상실험에서 코로나19 감염 위험을 77% 낮추는 것으로 나타났다.

