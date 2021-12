[아시아경제 김흥순 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 51,500 전일대비 500 등락률 -0.96% 거래량 887,753 전일가 52,000 2021.12.23 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] 두산퓨얼셀, RPS 상향으로 연료전지 발주 이어지나주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창 close 은 국내 업체와 100㎿급 연료전지 시스템 공급 계약을 체결했다고 23일 공시했다. 계약 금액은 4000억원이며 계약 기간은 2024년 6월까지다. 두산퓨얼셀은 계약 금액 및 계약 상대는 경영상 비밀 유지 의무에 따라 계약 기간이 끝난 이후 공개할 것이라고 밝혔다. 두산퓨얼셀 관계자는 "계약 금액과 계약 기간은 발주처가 추진 중인 연료전지 발전소 건설공사 계약 체결 등의 진행 상황에 따라 변경될 수 있다"고 전했다.

