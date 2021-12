윤석열 "80년대 민주화운동, 외국에서 수입해온 이념에 사로잡혀"

"민주당 들어갈 수 없어 부득이 국민의힘 선택"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 문재인 정부의 인사를 비판하면서 "80년대 민주화운동 하신 분들도 많이 있지만 그 민주화운동이 그야말로 자유민주주의 정신에 따라서 하는 민주화운동이 아니고, 어디 외국에서 수입해온 그런 이념에 사로잡혀서 민주화운동을 한 분들과 같은 길을 걸은 것"이라고 말했다.

윤 후보는 23일 전남 선거대책위원회 출범식에 참석해 "정부에서 인사 발표 할 때마다 한번 보십시오. 어떻게 저런 사람들이 저 위치에 있느냐"면서 이같이 밝혔다.

그는 "그 시대에는 민주화 운동이라는 공통된 목표가 있기 때문에 어느 정도 받아들이고 이해가 됐다"며 "그러나 실제 문민화가 되고 우리나라 정치에서는 민주화가 이뤄지고 사회 전체적으로 고도 선진 사회로 발전해 나가는데 (민주화 운동이) 사실 엄청난 발목을 잡아왔고 지금도 여전히 그렇다"고 말했다.

윤 후보는 "문 정부의 가장 큰 잘못은 소득주도성장이니, 코로나방역 실패니, 부동산 주택 정책이니 여러가지가 있겠지만 '편가르기 정치'를 했다는 것"이라며 "잘 사는 사람과 못 사는 사람 갈라치고, 영남과 호남 갈라치고, 호남에서도 전북과 전남 갈라치고 이렇게 국민들을 쭉쭉 찢어서 자기 편리한 대로 활용했다는 게 가장 큰 죄"라고 주장했다.

국민의힘에 대해서도 "국민의힘이 그동안 제대로 못했기 때문에 우리 호남분들이 그동안 국민의힘에 마음의 문을 열지 못하고 지지를 하지 않으셨다. 충분히 이해가 간다"고 했다.

그러면서 "저도 이 정권을 교체해야 되겠고 더불어민주당에는 들어갈 수가 없기 때문에 제가 부득이 이 국민의힘을 선택했다"고 말했다.

그는 "국민의힘이 진정한, 국민의 지지 받는 수권 정당이 되기 위해서 엄청나게 많은 혁신이 필요하다고 저도 늘 주장하고 있다"며 "이 혁신을 도와주기 위해서 우리 진보, 중도진보와 호남, 여성, 청년과 이런 많은 유능한 분들이 저희와 함께 동행하면서 국민의힘이 전국의 지역을 가르지 않고, 과거에 거의 지지 받지 못했던 우리 호남인의 지지를 받을 수 있다면 정말 진정한 수권정당으로서 국민을 행복하게 할 능력이 된다고 저는 생각한다"고 말했다.

이어 "국민의힘의 대통령 후보인 저로서는 10%든, 15%든 좋다"며 "정말 국민의힘이 호남인들의 마음의 문을 열게 해줄 수 있는 당이 된다면 저희는 전국 선거에서 대승할 것으로 확신한다"고 했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr