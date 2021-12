윤석열, 광주 찾아 "차기 디지털 플랫폼 정부, 광주가 선도 역할 할 것"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 23일 광주를 찾아 국민통합을 강조하며 지지를 호소했다.

전두환 찬양 발언 논란이 일고 나서 광주를 찾아 사과를 한 지 43일 만에 방문이다.

윤 후보는 전날 전북을 방문한 데 이어 이날 광주 북구 AI데이터센터 건립 현장을 찾았다.

이번 방문에는 광주를 AI중심 도시로, 첨단과학 도시로 키우겠다는 후보의 의지가 담긴 것으로 전해졌다.

윤 후보는 “제가 차기 정부를 담당하면 디지털 플랫폼 정부를 구축할 것”이라며 “데이터센터를 통해 광주가 선도적으로 나갈 수 있도록 재정적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.

이어 “건립비용이 3조든 4조든, 30조든 40조든 간에 AI데이터센터의 경제적 효과는 투자대비 수백배가 될 것”이라며 “돈이 없어서 못한다는 이야기가 나오지 않도록 반드시 하겠다”고 밝혔다.

지역현안인 군공항 이전에 대해서도 말을 이었다.

윤 후보는 “광주 군공항 이전 문제는 미군과 협의해야 할 문제도 있다”면서 “지역 숙원사업임을 알고 있기 때문에 임기 내에 희망이 이뤄질 수 있도록 최대한 노력할 것”이라고 밝혔다.

달빛 고속철도 비롯한 동·서간의 교통망에 대해서는 “재정을 적극 투입해서 아주 속도감 있게 추진할 생각”이라며 “지역감정도 없앨 뿐만 아니라 동·서간 물류가 원활해야 한다”고 주장했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr