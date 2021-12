교통약자 이동권 높이자 … 부산시, ‘교통약자도 행복한 도시 부산! 선언식’

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 23일 사직 보조경기장에서 ‘교통약자 행복 도시 부산! 선언식’을 개최했다.

선언식은 ‘교통약자도 행복한 도시 부산’을 대외에 천명하는 계기로 삼기 위해 마련됐다.

행사에는 이병진 부산시 행정부시장, 박인호 부산시설공단 이사장 직무대행, 조창용 부산장애인총연합회장 등이 참석했다.

시는 교통약자 이동 편의 증진을 위한 두리발 차량 25대를 추가로 구입해 위탁운영 기관인 부산시설공단에 차량을 전달했다.

행사는 ▲두리발 전달식 ▲교통약자가 행복한 도시 부산! 선언문 낭독 ▲표창장과 감사패 수여식 ▲두리발 시승 체험과 퍼레이드 순으로 진행됐다.

두리발 전달식에서 이병진 부산시 행정부시장이 박인호 이사장 직무대행에게 두리발 신차 열쇠를 전달하며 새로 구매한 두리발 25대를 부산시설공단으로 인계했다.

교통약자와 두리발 복지 매니저가 ‘교통약자가 행복한 도시 부산! 선언문’을 나눠 낭독해 수요자와 공급자가 함께 만들어갈 미래에 대한 결의를 다졌다.

표창장과 감사패 수여식에서는 교통약자 이동 편의 증진을 위한 특별교통수단 운영에 기여한 유공자 7명에게 부산시장 표창장을 전달했다.

부산장애인총연합회도 교통약자 이동권 증진을 위한 부산시의 정책적 노력에 감사와 지속적인 관심을 당부하는 의미로 감사패를 전달했다.

끝머리에 새로 도입한 두리발 차량의 운행을 알리는 두리발 차량 25대의 시내 퍼레이드와 이병진 부산시 행정부시장과 박인호 부산시설공단 이사장이 장애인의 두리발 차량 탑승을 돕는 ‘일일 매니저’ 역할 체험을 했다.

이병진 부산시 행정부시장은 “선언식을 계기로 매년 지속적인 증차와 노후차량 교체를 추진해 교통약자가 안전하고 편안한 환경에서 이동권을 누릴 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr