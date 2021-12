코로나19 '보복소비' 올라탄 압구정…강남역 제쳤다

SK텔레콤, 빅데이터 분석 솔루션 분석

매출 1위 압구정역…청담동 상승폭 최고

[아시아경제 차민영 기자] "올해 매출 1위 상권은 압구정역입니다."

SK텔레콤이 올해 상권 빅데이터를 분석한 결과 코로나19 기간 보복소비 일환으로 내수 소비가 늘면서 압구정역 일대 상권 매출이 1위를 기록한 것으로 나타났다. 분석이 시작된 2012년 이후 최초로 강남역 일대 상권도 모두 제쳤다.

SK텔레콤은 23일 자사 빅데이터 분석 솔루션 '지오비전'으로 상권별 업소 수와 카드 매출, 유동인구 등을 분석한 '2021년 대한민국 100대 상권' 자료를 공개했다.

전국 100대 상권 중 월 평균 매출이 가장 큰 곳은 압구정역으로 올해 월 평균 4092억원, 하루 평균 136억원의 매출을 기록했다. 이 지역이 매출 1위를 기록한 것은 SK텔레콤이 2012년 상권 분석을 시작한 이래 처음이다. 일 평균 유동인구는 23만명으로 전국 31위에 그쳤으나, 유동인구당 매출은 약 5만9000원으로 최고였다. SK텔레콤은 명품 매장과 고급 레스토랑, 병원이 많은 상권 특성상 코로나19 내수 소비 수혜를 입은 것으로 분석했다.

2019년 120위권이었던 청담역 상권은 올해 59위로 순위가 올라 가장 큰 상승 폭을 보였다. 명품 매장과 고급 스튜디오, 병원 등 많은 이 지역의 일 평균 유동인구는 3만3000명으로 주요 상권 중 최소였으나, 유동인구당 매출은 3만3000원으로 높았다.

강남역 남부는 월 평균 매출이 2019년 3654억원, 2020년 3817억원, 올해 3586억원으로 성장세가 주춤하면서 압구정역에 1위 자리를 내줬다. 건대입구역과 명동역 상권은 최근 3년새 각각 63위에서 97위로, 58위에서 91위로 순위 낙폭이 가장 컸다. 특히 명동역은 코로나19 이후 해외관광객 급감의 타격을 입었다.

올해 10월 기준 전국에서 월 1회 이상 카드 매출이 발생하는 업소 및 매장은 전국 192만개로 집계됐다. 이는 코로나19 유행 전인 2019년 10월 179만개보다 7.3% 증가한 결과다. 이 기간 증가 폭이 큰 업종은 애견·애완동물숍(34%), 커피전문점(26.3%) 등이었다. 이는 코로나19 이후 소비자들이 집에 머무는 시간이 늘고 원격 근무 및 수업이 확산한 영향으로 풀이된다.

장홍성 SKT 광고/데이터CO 담당은 "이번 상권 분석이 경제·사회 현상 분석과 정책 수립 등 대한민국 발전에 활용되길 기대한다"고 말했다.

