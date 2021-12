문피아 연말 페스타 개최… 다독왕부터 성탄절 선물까지

웹소설 연재 플랫폼 문피아는 23일부터 다음달 2일까지 ‘문피아 연말 페스타’를 진행한다. 독자가 직접 올해의 베스트 작품을 뽑는 ‘베스트 어워즈’를 비롯해 ‘다독왕 최강자전’, ‘성탄절 선물’까지 총 세 가지 이벤트가 열린다.

베스트 어워즈는 2021년 많은 사랑을 받은 50개의 후보 작품 가운데 독자 투표를 통해 베스트 작품을 선정하는 행사다. 가장 많은 표를 받은 작품을 집필한 작가에게는 순금 상패와 단독 프로모션을, 2위와 3위에 선정된 작품의 작가에게는 단독 프로모션을 제공한다. 투표에 참여한 독자에게는 총 2021명을 추첨해 유료 작품 결제 시 현금처럼 사용 가능한 1000 골드를 증정한다. 이와 함께 후보 작품을 열편 이상 구매 열람할 경우 전체 사용 금액의 10%를 골드로 돌려준다.

다독왕 최강자전 이벤트에서는 페스타 기간 동안 구매 열람 및 대여권 사용 내역에 따라 점수를 부여해 최종 합산 점수 TOP 100에게 골드를 차등으로 지급한다. 기존과 달리 올해 1월부터 11월까지의 유료 연재 구매 수(최소 100편 이상)도 보너스 점수로 반영된다. 이벤트 페이지의 참가하기 버튼을 누르면 실시간으로 자신의 순위를 확인할 수 있다.

25일 단 하루만 열리는 성탄절 선물 행사도 진행한다. 유료연재 한 편 이상만 구매 열람해도 랜덤으로 최대 1000 골드를 제공하는 이벤트로 본인인증한 회원이면 누구나 쉽게 참여 가능하다.

문피아 서비스운영팀 권태현 팀장은 “연말을 맞아 작가, 독자분들과 올 한 해를 되돌아보는 특별한 시간을 가져보고자 이번 이벤트를 준비했다”며 “풍성한 혜택들과 함께 문피아 웹소설을 감상하며 행복한 크리스마스와 연말을 보내셨으면 하는 바람”이라고 말했다.

