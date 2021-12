조선 시대 중앙·지방 관아건축 8건 신규 ‘보물’ 지정

문화재청(청장 김현모)은 서울특별시 유형문화재 ‘종친부 경근당과 옥첩당’, 대구광역시 유형문화재 ‘대구 경상감영 선화당(宣化堂)’ 등 여덟 건의 관아(官衙)건축 문화재를 국가지정문화재 보물로 지정했다.

이번에 지정된 관아 문화재는 서울 한 건, 대구 한 건, 경기도 세 건, 강원도 두 건, 경남도 한 건이며, 행정체제상으로는 중앙 관아가 한 건, 지방 관아로 감영(관찰사 정무 공간)과 동헌(지방관 집무 공간) 세 건, 객사(임금의 상징을 안치한 곳) 두 건이며, 남한산성의 병영 관아 두 건이다. 참고로, 현재 국보와 보물로 지정돼 있는 관아건축은 총 다섯 건으로, 모두 객사 건물이다.

관아건축이란 왕조시대 관원들이 모여 나랏일을 다스리기 위해 지은 건축물이다. 중앙집중의 행정체제가 마련된 조선 시대의 지방 행정도시에는 동헌을 중심으로 관아건축이 전국적으로 건립돼 그 수효가 상당하였지만, 현재는 거의 남아있지 않다. 그나마 현존하는 관아의 대부분은 지방에 있고, 일제강점기 이후부터는 대부분의 지역에서 학교 등으로 전용되면서 상당 부분 변형됐다. 특히, 한성부(漢城府)에 있던 관아들은 현재 세 개동만 남은 상황이다.

이번 관아건축 문화재의 보물 지정은 ▲조선 후기 중앙 관아건축물의 형태를 짐작할 수 있다는 점 ▲지방관아 중 관찰사가 파견돼 근무하던 감영(監營)의 정당(正堂)인 선화당과 읍치에 파견된 지방관의 집무 공관인 동헌(東軒)이 처음 보물로 지정됐다는 점 ▲ 전란(戰亂) 속 역사적으로 중요한 역할을 했고 후대에까지 교훈의 공간으로서 역할 했던 남한산성 내의 병영 관아건물이 지정됐다는 점 등이 눈 여겨 볼만하다.

