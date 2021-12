두산, CES 2022서 수소 사업·첨단 미래기술 선보인다

[아시아경제 정현진 기자] 두산그룹이 내년 1월 5~8일 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2022'에서 수소 생산·활용 기술을 중심으로 한 친환경 에너지 사업과 자동화·무인화 등 첨단 미래기술을 세계 시장에 선보인다고 23일 밝혔다.

두산은 CES 2022에 참가해 사람들의 일상을 '딜라이트풀 라이프(행복한 삶, 유쾌한 일상)'로 만들어줄 제품과 기술을 전시한다. 이번 행사에는 ㈜두산, 두산중공업, 두산밥캣, 두산퓨얼셀, 두산산업차량, 두산로보틱스, 두산모빌리티이노베이션(DMI) 등이 참가한다.

두산은 지난해 첫 참가 당시 자리했던 사우스홀을 떠나 이번에는 자동차, 자율주행 등 모빌리티 관련 기업들이 모이는 웨스트홀에 450㎡ 규모의 부스를 마련한다. 이 부스는 첨단 제품과 미래 기술이 일상에 어떻게 적용되는지 체험해볼 수 있도록 꾸며질 예정이다. 두산퓨얼셀이 개발 중인 트라이젠 시스템(연료전지를 활용해 수소와 전기, 열을 동시에 생산하는 시스템)을 부스 가운데에 설치해 생산된 수소가 두산모빌리티이노베이션(DMI) 드론을 띄우고 전기는 두산밥캣의 완전 전동식 로더 T7X를 급속 충전시키며 열은 스마트팜으로 전달돼 농작물 재배에 활용되는 모습을 눈으로 확인할 수 있다.

두산중공업도 수소 비즈니스를 선보인다. 해상풍력터빈에서 생산된 전기로 물을 전기 분해, 그린수소를 생산하는 과정과 폐자원을 수소화하는 기술을 소개하고, 국내 기술 기반으로 개발 중인 친환경 수소터빈을 6분의 1 크기 모형으로 전시한다. DMI는 5시간 30분, 500㎞ 이상 비행할 수 있는 수직이착륙 고정익드론과, 작동 온도 범위를 영하권으로 늘린 수소드론용 파워팩 실물을 선보인다.

두산로보틱스는 전시장에 설치된 드럼을 협동로봇 드러머가 연주하며 관람객을 맞이하고 별도의 스튜디오 공간에서 공연 촬영 등에 특화된 카메라로봇을 경험할 수 있도록 할 예정이다. 두산밥캣은 내연기관과 유압시스템을 모두 없앤 뒤 구동하는 모든 부위를 전동화함으로써 에너지 효율을 극대화하고 소음과 진동을 크게 줄인 친환경 제품인 '완전 전동식 콤팩트 트랙로더 T7X'를 전시한다. 두산밥캣은 CES 개막 하루 전인 내년 1월 4일, 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션 센터에서 미디어데이 행사를 열어 T7X를 첫 공개할 예정이다.

두산산업차량은 CES 2022에서 무인화 기술을 선보인다. 두산산업차량의 무인 지게차는 협동로봇과 함께 물류 자동화 기술을 소개한다. ㈜두산 전자BG는 구리전선과 연성인쇄회로기판의 장점을 결합해 세계 최초로 개발한 케이블 PFC를 비롯해 5G, 전기차용 첨단소재를 전시한다.

두산 관계자는 "올해는 두산이 새롭게 힘을 쏟고 있는 비즈니스 포트폴리오를 소개하고 두산의 기술과 제품들이 어떻게 사람들의 일상을 행복하게 만들어 주는 지 구체적으로 확인할 수 있도록 전시장을 꾸밀 계획"이라면서 "이를 통해 두산이 인류와 지구를 위해 추구하는 가치를 알리는 데 집중할 것"이라고 말했다.

