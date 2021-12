그랜드 하얏트 서울, 신세계TV쇼핑서 숙박 특가 상품 판매

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 하얏트 서울은 오는 25일과 26일 신세계TV쇼핑에서 숙박 특가 상품을 판매한다고 23일 밝혔다.

25일 오후 11시26분과 26일 오후 6시24분 방송을 통해 선보이는 그랜드 하얏트 서울의 상품은 내년 1월3일부터 3월31일까지 투숙할 수 있는 상품이다. 기본 구성은 아이스링크 입장 혜택이 포함된 스탠다드 객실 1박이다. 상품은 성인 2인 기준, 월요일에서 목요일 투숙 기준이다. 2박 연박 혹은 금요일을 포함한 주말 및 공휴일 숙박 선택 시 추가 비용으로 가능하다.

이번 방송에서 주중(월~목요일) 투숙 예약 선착순 20명에겐 아이스링크와 리버뷰 객실을 보장하는 이벤트를 진행한다. 2연박 상품을 구매한 고객 100명에겐 와인 1병이 증정된다. 상품을 구매한 모든 고객에겐 조식 뷔페 36% 할인 혜택이 주어진다.

상품은 신세계TV쇼핑 방송 및 신세계TV쇼핑 홈페이지, 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 구매할 수 있다. 판매 상품에 대한 안내 및 문의는 방송 중 가능하다.

