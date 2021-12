컴퍼니합, 오늘의집과 '호텔 패키지 판로 확대' 업무 협약

[아시아경제 김유리 기자] 컴퍼니합은 인테리어·라이프스타일 플랫폼 오늘의집에 호텔 패키지를 선보인다고 23일 밝혔다.

컴퍼니합은 "업무 협약을 통해 오늘의집에서 최초로 호텔 패키지를 선보이게 됐다"며 "코로나19로 실내 활동이 늘어난 만큼 서로 라이프스타일을 공유하면서 관련 상품을 구매도 할 수 있는 오늘의집에서 호텔 패키지를 선보이고, 향후 양사의 장점을 활용할 수 있는 사업 협력 가능성도 모색할 것"이라고 말했다.

컴퍼니합은 내년 1월 오늘의집에서 '웨스틴조선서울' 호텔 패키지를 공개한다. '웨스틴조선서울'은 식음시설, 수영장, 사우나를 비롯한 다양한 고객 편의시설이 마련돼 있어 도심 속에서 프라이빗한 여행을 즐길 수 있는 것이 특징인 호텔이다. 컴퍼니합은 오늘의집에서 '웨스틴조선서울' 호텔 패키지를 시작으로 다양한 숙박 패키지를 지속적으로 공개할 계획이다.

앞서 컴퍼니합은 숙박 패키지 판로 확대를 위해 신세계인터내셔널 에스아이빌리지(S.I.VILLAGE)와 호텔 패키지 단독 공개 양해각서를 체결, 레스케이프호텔 숙박 패키지를 선보이기도 했다.

