울산의 인공지능 혁신, 어디까지 왔나? … UNIST, 혁신파크 출범 1년 ‘AI 혁신의 날’ 행사

인공지능으로 지역산업 혁신, 어디까지 이뤘나?

울산과학기술원(UNIST)이 출범 1년을 맞는 인공지능혁신파크의 성과를 공유하는 자리를 가졌다.

‘인공지능 혁신의 날(AI Innovation Day)’ 행사는 22일과 23일 이틀에 걸쳐 UNIST 자연과학관 등에서 열렸다. 이번 행사에서 인공지능혁신파크가 추진해 온 재직자 교육과 산학공동연구, 창업기업 보육과 학생 스터디그룹 육성 성과를 소개했다.

UNIST 인공지능혁신파크는 지난 1월 동남권 지역의 인공지능 혁신을 위해 출범했다. 산업체 현장 인공지능(AI) 전문가 양성과 산학협력 연구, AI 전문 스타트업 육성 지원, AI 응용연구 확산, AI 신규 교과목 개발, AI 스터디그룹 운영 지원 등 인공지능 관련 사업들을 추진해왔다.

산업체 재직자 교육 프로그램인 AI 노바투스 아카데미아는 2개 기수 교육생을 모집해 59명의 수료생을 배출했다.

51개 지역 기업이 산업체 AI 전문가를 양성하는 데 큰 몫을 했다. 삼양사, 타이로스코프, 효성전기, 현대중공업, 클리노믹스 등 지역 기업들은 교육 과정에서 인공지능 프로젝트를 수행해 산업 현장의 문제를 해결하는 성과를 냈다.

산학 공동연구 성과로는 자율주행, 품질검사, 공정 최적화, 웨어러블, 반도체 소재, 차량안정 등 다양한 분야의 인공지능 개발 성과가 배출됐다.

UNIST의 인공지능 분야 전문 교수진과 지역 기업들은 관련 연구를 통한 산업 경쟁력을 높였다.

인공지능혁신파크에 입주한 기업은 총 14개로, 모두 인공지능 분야를 전문으로 한다. 위딧, 코어닷투데이, 인터엑스, 에스피씨아이 등 11개 입주기업들은 이날 행사장에서 사업 모델과 기술력을 발표하며 경쟁력을 소개했다. 기업들은 인공지능혁신파크의 첨단시설을 활용해 UNIST 연구진과 공동연구를 수행하고 있다.

심재영 인공지능혁신파크 사업단장은 “인공지능 기반의 혁신 성과를 직접 체감하고 있는 지역 기업들의 사례를 펼쳐봤다”며 “현장 중심의 차별화된 인공지능 혁신 생태계를 이끌고 동남권 혁신 허브로 발전해나가겠다”고 말했다.

이날 행사에서 천체 연구, 로봇, 원자력 발전, 의약품 개발, 금융시장 예측, 모빌리티, 첨단 소재 등 다양하게 응용되고 있는 인공지능 연구도 소개됐다.

연구 주제 발표와 인공지능혁신파크 입주기업들의 시제품 소개, 스터디그룹 활동도 포스터와 함께 소개돼 눈길을 끌었다.

조원경 울산시 경제부시장은 축사에서 “인공지능혁신파크가 1년 만에 많은 사업을 발굴하고 좋은 결실을 맺었다”며, “지역 기업들이 UNIST의 인공지능 생태계를 활용해 새로 도약하는 발판이 되도록 해달라”고 말했다.

이용훈 총장은 “동남권 인공지능 역량을 더욱 발전시키고, 산업계 혁신을 촉진하는 계기가 되길 바란다”며 “우수한 인재육성, 산학협력을 통해 동남권 지역의 산업 혁신을 선도하고, 세계적 인공지능 혁신 생태계를 조성하도록 노력하겠다”고 말했다.

