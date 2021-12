[클릭 e종목]"롯데칠성, 부스터 샷 접종…내년 실적 개선 기대"

하나금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자는 23일 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 134,500 2021.12.23 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 [자금조달]롯데칠성, 단기차입으로 영구채 상환…비용감축 방점[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일롯데 사내벤처 ‘워커스하이’, 인터마인즈와 맞손…AI 개발 속도낸다 close 에 대해 4분기 양호한 실적이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 20만원을 유지했다.

4분기 연결 매출액과 영업이익은 5770억원, 128억원으로 전년동기대비 13.7%, 284.5% 성장할 것으로 추정된다. 음료 매출액은 두 자릿수 성장할 것으로 기대된다. 제로 사이다와 콜라 판매가 양호한 흐름을 보이는 가운데 생수도 1년젼 대비 두 자릿수 매출 성장세를 보이고 있기 때문이다. 원부자재 부담에도 판매가격 인상 효과와 믹스개선에 기인해 영업마진도 전년대비 1.1%포인트 개선될 것으로 추정된다.

주류 부문 매출액은 9.3% 성장할 것으로 추정된다. 10월과 11월은 ‘사회적 거리두기’ 완화에 기인해 시장 총수요가 회복세를 보였기 때문이다. 같은 기간 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 134,500 2021.12.23 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 [자금조달]롯데칠성, 단기차입으로 영구채 상환…비용감축 방점[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일롯데 사내벤처 ‘워커스하이’, 인터마인즈와 맞손…AI 개발 속도낸다 close 소주 매출액은 1년전 대비 두자리수 성장한 것으로 파악된다. 맥주도 OEM 매출 확대에 기인해 전년동기대비 큰 폭으로 증가한 것으로 추정된다. 12월부터 다시 사회적 거리두기가 강화됐으나 전년 낮은 베이스 고려 시 10~11월 흐름이 크게 바뀌지 않을 것으로 전망된다.

심은주 하나금융투자 연구원은 “연말 오미크론 변이 바이러스 등장으로 회복 기미를 보이던 주류 총수요는 다시 제자리걸음 중”이라며 “주류 업체의 투자 심리도 저하됐지만 부스트샷 접종이 본격화되고 있는 점을 고려하면 내년 성수기 실적 레버리지는 분명 유의미할 것”이라고 설명했다.

내년 회사의 매출액과 영업이익은 각각 10.2%, 21.4% 증가할 것으로 추정된다. 맥주 시장은 지난 2년 동안 20% 넘게 감소세를 보였는데 내년엔 8~13% 증가할 것으로 보인다. OEM 매출액이 확대되고 있다는 점도 주목할만하다. 올해는 330억원으로 내년엔 800억원으로 증가할 것으로 예측된다. 심은주 연구원은 “맥주 시장의 총수요 회복에 따라 맥주 매출은 자연스럽게 증가할 것”이라며 “내년 맥주 가동률은 50%에 육박할 것”이라고 말했다.

음료 부문은 믹스 개선에 기인한 마진 상승이 이어질 것으로 관측된다. 최근 경쟁사가 1년 만에 탄산음료 판가 인상을 단행한 것에 이어 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 134,500 2021.12.23 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 [자금조달]롯데칠성, 단기차입으로 영구채 상환…비용감축 방점[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일롯데 사내벤처 ‘워커스하이’, 인터마인즈와 맞손…AI 개발 속도낸다 close 도 불가피한 결단을 한 만큼 연결 영업이익은 기존 추정치 대비 200억원 내외로 개선되는 효과를 보일 것으로 전망된다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr