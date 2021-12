"김건희, 윤석열에 사석에서도 반말" 송영길에…허은아 "남존여비 시각에 뜨악"

송영길 "尹에 반말한다는 김건희…최서원보다 더 실권 흔들 것"

[아시아경제 허미담 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 아내 김건희 씨와 관련해 "김 씨가 사석에서 윤 후보한테 반말한다더라"고 지적한 가운데 허은아 국민의힘 수석대변인은 22일 "김혜경 씨도 이재명 대선 후보에게 반말한다"고 꼬집었다.

허 수석대변인은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정치권에서 말실수의 대가로 손꼽히는 송 대표께서 또 하나의 어록을 추가했다"며 이같이 말했다.

그는 송 대표를 향해 "남존여비 시각에 뜨악하지 않을 수 없다. 친밀하기도 하고 평등하기도 한 부부 사이에서 반말을 하는 게 지적받을 사안은 결코 아니다"며 "송 대표의 말은 유교적 관념을 지닌 시아버지가 남편에게 반말한다고 며느리를 혼내는 느낌"이라고 비판했다.

앞서 송 대표는 이날 오전 BBS라디오 '박경수의 아침저널'에 출연해 "김 씨 같은 사람이 사석에서도 윤 후보에게 반말한다는 거 아니냐"며 "(윤 후보가) 실제 집권하게 되면 (김 씨가) 실권을 최서원 이상으로 흔들 것으로 우리가 다 염려하고 있다"고 말했다.

허 수석대변인은 이에 대해 "'페미니즘 대통령'을 배출한 정당의 대표가 여성을 하대했던 호랑이 담배 피던 시절의 관념으로 얘기하니 위화감이 극대화된다"고 했다.

또 그는 "아내가 반말하면 실세가 된다는 논리도 신기하다"며 "이 후보가 예전에 부부 예능에 출연한 걸 봐라. 김혜경 씨도 이 후보에게 자연스럽게 반말한다"고 말했다.

이어 "공중파 부부 예능에 출연했을 때, 김혜경 씨가 집을 공동명의로 하자며 집요하게 이 후보를 추궁하는 장면이 화제를 모으기도 했다"며 "벌써 재산 나누자고 남편에게 압박을 넣을 정도니, 집권하면 대통령 남편을 얼마나 쥐고 흔들지 국민이 걱정해야 하는가"라고 직격했다.

그러면서 허 수석대변인은 "민주당에서 김 씨에게 먼지 하나라도 묻으면 확대해석하지 못해 안달인 건 알겠지만, 하다 하다 반말한다고 최서원처럼 될 거라는 논리까지 펴는 건 정말 너무하다"고 일갈했다.

아울러 송 대표를 향해 "이미 주옥같은 실언록을 여럿 갖고 계시는데 생각지도 못한 실언을 계속 추가해 나가시는 모습이 정말 놀랍다"며 "라디오 마치고 한국여성기자협회 행사에 와서는 여성 인권 신장을 이야기하던데, 앞으로는 남존여비 사상부터 내려놓으시고 여성 인권을 말씀하시면 좋겠다"고 말했다.

끝으로 그는 "윤 후보의 가족에 대해 얘기하기 전에 이 후보의 가족부터 살펴보시길 바란다"고 말하며 글을 마무리했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr