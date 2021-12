컴투스, 이정재·정우성 소속사 인수

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스가 배우 이정재, 정우성이 설립한 아티스트스튜디오와 아티스트컴퍼니를 인수한다.

컴투스는 자회사 위지윅스튜디오와 함께 아티스트스튜디오와 아티스트컴퍼니를 자회사로 두는 신생법인 아티스트홀딩스에 각각 250억원, 800억원 등 총 1050억원을 투자한다고 22일 밝혔다.

아티스트컴퍼니는 국내 톱 배우들이 소속된 매니지먼트 회사다. 이정재, 정우성을 비롯해 박소담 등의 배우들이 소속됐다.

컴투스틑 위지윅스튜디오와 함께 아티스트스튜디오, 아티스트컴퍼니의 배우 등을 활용한 영상 콘텐츠 제작, 자체 게임 개발 등을 추진한다. 메타버스 플랫폼 '컴투버스' 생태계를 위한 전략적 시너지를 높인다는 계획이다.

전자상거래(e커머스), 대체불가능토큰(NFT)을 포함한 블록체인 분야 등 다양한 신규 사업을 위한 적극적인 파트너십도 구축한다.

컴투스 관계자는 "차세대 글로벌 콘텐츠와 플랫폼 분야에서의 경쟁력 증대를 위해 앞으로도 관련 분야의 유력 기업에 대한 전략적 투자와 인수를 지속적으로 추진할 계획"이라며 "컴투스와 여러 자회사들과의 협업을 다각도로 진행해 독보적인 메타버스 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

