LG생활건강, 빌리프 더 트루 크림…1000만개 판매 신화

[아시아경제 이승진 기자] LG생활건강이 전개하는 브랜드 빌리프의 크림 2종 ‘더 트루 크림-모이스춰라이징 밤’과 ‘더 트루 크림-아쿠아 밤’이 지난 10년 동안 누적 판매량 1000만개를 돌파하며 소비자들로부터 꾸준한 사랑을 받고 있다.

빌리프는 ‘더 트루 크림-모이스춰라이징 밤’과 ‘더 트루 크림-아쿠아 밤’의 판매량 1000만개 돌파를 기념해 최근 클린 뷰티 패키지로 새단장해 출시했다. 지속가능성을 위해 FSC 인증을 받은 종이를 패키지에 적용한 것은 물론 재활용이 보다 용이한 단일 플라스틱을 용기에 적용했다.

‘더 트루 크림-모이스춰라이징 밤’은 스페인 타베르나스 사막의 건조한 기후에서도 지속되는 강력한 보습 효과를 입증받은 크림이다. ‘더 트루 크림-아쿠아 밤’은 변덕스러운 영국 런던의 날씨에서도 피부 수분을 유지해주는 것을 입증받았으며, 사용할수록 피부 수분이 늘어나는 보습 연속 성장 효과가 특징인 제품이다.

