과기정통부, 정밀의료 병원정보시스템 성과보고회 개최

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)와 보건복지부(복지부)는 고려대의료원을 중심으로 14개 의료기관·ICT 기업이 협력해 개발한 '정밀의료 병원정보시스템(P-HIS)' 성과보고회를 22일 개최했다.

P-HIS는 외래진료, 입원진료, 원무 등 다양한 병원업무를 38개(1차 병원은 8개)의 표준모듈 단위로 개발해 다양한 규모의 병원 수요에 신속하고, 경제적으로 서비스를 제공할 수 있다. 특히 P-HIS는 상호운용성 항목에서 세계 최고 점수를 받아 향후 의료빅데이터 구축, 의료데이터 교류·활용 측면의 밝은 전망을 예고했다.

P-HIS는 고려대의료원 외에는 국내 약 90여 개의 1차 의료기관에도 보급되어 높은 보안성·신뢰성, 신속한 서비스 혁신을 제공하면서 국내 여러 기업이 클라우드 기반의 다양한 병원정보시스템을 개발·출시하는 계기를 마련했다.

정부는 이를 계기로 내년부터 향후 4년간 1·2차 의료기관 중심으로 클라우드 기반 병원정보시스템의 보급·확산을 지원하여 의료진이 환자진료에 집중하고, 의료서비스 질을 높일 수 있는 혁신적인 의료서비스 환경을 제공할 계획이다.

이상헌 P-HIS 사업단장은 "향후 개인 맞춤형 정밀의료 서비스를 제공하기 위해서는 의료빅데이터 구축·활용이 매우 중요하다"며 "전국 20여 개의 의료기관이 참여하는 '정밀의료 빅데이터 병원협의체'를 시작으로 의료빅데이터 구축?활용 등을 통해 의료분야 디지털 대전환을 이끌겠다"는 포부를 밝혔다.

