삼성 계열사, '특별보너스' 지급한다…"기본급의 최대 200%"

2013년 이후 8년 만에 지급

[아시아경제 정현진 기자] 삼성이 삼성전자, 삼성생명 등 주요 계열사 임직원들에게 특별 상여금을 지급한다고 22일 밝혔다. 특별 상여금이 지급된 건 2013년 이후 8년 만이다.

삼성전자, 삼성생명, 삼성물산 등 삼성 계열사 20여곳이 지급할 예정으로, 각 회사 상황에 따라 상여기초금(기본급 준함)의 최대 200%를 지급할 계획이다. 이날 직원들에게 공지한 뒤 24일 지급할 예정이다.

삼성 계열사들은 실적에 따라 매해 1월 초과이익성과급(OPI)와 7월, 12월에 목표달성장려금(TAI)을 지급해왔다. 이번 특별상여금은 이와는 별도로 이뤄지는 것으로 상여금 지급 이후 내년 1월 OPI도 계획대로 지급될 예정이다.

삼성은 "이번 특별 상여금 지급이 글로벌 경쟁 심화로 악화된 경영 환경 속에서도 맡은 바 소임을 다해 준 임직원들의 노고에 감사를 표하고 위로와 격려의 뜻을 전달하기 위한 것이라면서 연말연시에 내수 진작과 국내 경기 활성화에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

일각에서는 이번 삼성그룹의 특별 상여금 지급을 두고 내부적으로 인사제도 개편 등이 이뤄지고 있는 점을 감안한 결정이라는 해석도 나온다. 삼성전자는 지난달 말 젊은 직원도 능력이 있으면 조기 승진시키고 전무와 부사장 등 임원 직급을 축소하는 등의 내용을 담은 인사제도 개편안을 발표했다.

한편, 삼성 임원들은 이번에 지급되는 격려금의 10%를 기부하기로 했다. 삼성전자 관계자는 "어려울 때일수록 사회와 같이 나누고 함께 해야 한다는 마음을 모아 위기 극복을 위한 노력에 마중물을 보태기로 한 것"이라고 설명했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr