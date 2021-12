[아시아경제 이민우 기자] SNT중공업 SNT중공업 003570 | 코스피 증권정보 현재가 8,660 전일대비 40 등락률 +0.46% 거래량 13,053 전일가 8,620 2021.12.22 14:00 장중(20분지연) 관련기사 SNT중공업, 방위사업청과 189억 규모 공급 계약SNT중공업, 722억원 규모 헬기부품 공급 계약 해지방산수출 이집트시장 집중공략키로 close 은 86억원 상당의 자사 보통주 100만주를 처분하기로 결정했다고 22일 공시했다. 운해장학재단 무상출연을 통한 공익사업을 수행하기 위해서다. 이 주식은 오는 23일 SNT중공업 자기주식 계좌에서 운해장학재단 증권계좌로 이체된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr