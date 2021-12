[아시아경제 이민우 기자] 키네마스터 키네마스터 139670 | 코스닥 증권정보 현재가 21,800 전일대비 1,100 등락률 +5.31% 거래량 1,514,012 전일가 20,700 2021.12.22 14:21 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株키네마스터, 3분기 영업손실 4억…적자전환“코세스” 놓치신 분! 내일 후속株 쭉쭉 갑니다! close 는 운영자금 조달을 위해 85억원 규모의 제3자배정 증자를 결정했다고 22일 공시했다. 이에 따라 기명식 전환주식 45만4536주가 발행된다.

