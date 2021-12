[종합] "똑똑한 한국형SF" 정우성, '고요의 바다' 제작에 뛰어든 이유

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 정우성이 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스와 손잡고 '고요의 바다'를 선보인다. 두 번째 장편 제작에 나선 그는 세트장을 직접 쓸고, 배우들을 살피며 제작자로서 성장했다고 남다른 의미를 부여했다.

정우성은 22일 오전 진행된 넷플릭스 시리즈 '고요의 바다' 온라인 제작보고회에서 "동명 단편영화를 보자마자 매료됐다"고 밝혔다.

'고요의 바다'는 필수 자원의 고갈로 황폐해진 근미래의 지구, 특수 임무를 받고 달에 버려진 연구기지로 떠난 정예 대원들의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈.

2014년 제13회 미쟝센 단편영화제에서 주목받은 최항용 감독의 동명 단편 영화를 긴 시리즈로 만든 작품이다.

배두나, 공유, 이준, 김선영, 이무생, 이성욱 등이 목숨을 건 임무에 자원한 최정예 대원으로 분해 달 한가운데에 버려진 발해기지로 향한다.

단편에 이어 '고요의 바다' 메가폰을 잡은 최항용 감독은 "학교 다닐 때 졸업작품으로 만든 작품을 장편 시리즈로 완성하게 됐다"고 운을 뗐다.

이어 "먼 우주를 배경으로 한 영화는 많았지만, 달을 배경으로 한 영화는 많지 않았다. 많이 다뤄지지 않은 소재를 다루고 싶었다"며 "달이 지구와 가깝지만 의외로 우리가 아는 것이 없다는 점에 끌렸다"고 말했다.

그룹 지오디의 뮤직비디오 연출에 참여하고, 단편영화도 선보여온 배우 정우성은 크고 작은 제작·연출에 꾸준히 참여하며 애정을 보였다. 1994년 데뷔한 27년차 베테랑 배우지만 제작자로서는 신참이다.

'나를 잊지 말아요'(2016)에 이어 '고요의 바다'를 제작한 정우성은 "극을 좌지우지하는 설정이 굉장히 중요하다고 보는데 작품의 독특한 설정이 굉장히 마음에 들었다"고 제작을 결심한 배경을 전했다.

이어 "많은 SF 영화가 있지만, 한국에서 이러한 스토리를 구현하기 엄두가 안 나던 때였다. 똑똑한 설정이 인상적이었고, 한국형 SF를 구현하기 좋은 소재라고 봤다"고 말했다.

제작자 정우성은 빗자루를 들고 '고요의 바다' 세트장을 쓸고 살피며 '달지기'라는 별명도 얻었다. 이를 언급하며 공유는 "정우성의 다큐멘터리 영상을 만들어도 될 만큼 늘 촬영장에 있었다"고 전했다.

정우성은 "많은 스태프의 발자국, 지구인들의 발자국을 지우려 앞장섰다. 정해진 시간 내에 효율적으로 촬영하기 위해 경험 많은 사람이 정해진 길을 만들어주는 게 좋을 거 같다고 판단해서 열심히 쓸었다"며 웃었다.

'고요의 바다'의 제작에 참여하면서도 연기 욕심은 내지 않았다고. 정우성은 "예전에는 제작하며 배우로 출연하기도 했고, 그런 과정에서 우여곡절도 있었다"며 "현재의 온전함을 위해 지나가는 바람이 아니었나"라고 돌아봤다.

그는 "보시기에 제가 할 만한 역할은 한윤재 대장이라고 생각하실 수도 있겠다. 그런데 공유가 연기한 그 역할을 저는 죽었다가 깨어나도 못 할 거 같다"며 "'고요의 바다'에서 출연 욕심을 낸 적은 없다"고 선을 그었다.

이어 "오히려 한 발 뒤에서 제작자로서 촬영 환경을 바라보며 무얼 더 채워갈지 고민하는 특별한 시간이었다"고 되새겼다.

마지막으로 정우성은 "한 편씩 음미하며 시리즈를 시청하다 보면, 매회 재미를 느끼고 만족할 것"이라고 기대를 당부했다.

'고요의 바다'는 오는 24일 공개된다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr