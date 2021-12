울산시, ‘울산 인구정책 종합계획’ 수립

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시에서 ‘모든 세대가 행복한 살고 싶은 도시 울산’을 목표로 하는 ‘울산시 인구정책 종합계획’이 수립돼 추진된다.

울산시는 22일 오후 4시 30분 시청 본관 7층 상황실에서 ‘인구정책위원회’를 개최한다. 위원회에선 ‘제1차 울산시 인구정책 종합계획’을 심의 의결한다.

위원회는 2022년~2026년 5개년을 기간으로 지속가능한 도시 조성, 시민의 삶의 질 향상, 인구구조 변화 적응력 강화를 3대 목표로 정했다.

위원회는 목표를 달성하기 위해 ▲미래 성장 도시 기반 구축, ▲생애 전반 맞춤형 지원 강화, ▲인구 변화 선제 대응 등 3대 전략과 12개 전략 과제, 76개 세부과제를 제시했다. 사업비는 5년간 총 3조9041억원이 투입된다.

주요 과제로 미래 신산업 추진으로 양질의 일자리 창출, 주택공급 확대와 맞춤형 주거지원, 교통인프라 획기적 개선, 문화·관광 자원 기반 구축, 스마트 거주 환경 조성으로 미래 성장 도시 기반 구축이 있다.

또한 함께하는 출산 환경 조성, 아동 돌봄의 사회적 책임 강화, 청년 삶의 기반 강화, 신중년 사회 활동 지원, 안정적인 사회서비스 제공으로 생애 전반 맞춤형 지원을 강화한다.

시는 활기차고 건강한 고령사회 구축, 범시민 인구 대책 공감대 형성으로 인구변화에 선제 대응할 계획이다.

울산시 관계자는 “‘모든 세대가 행복한 살고 싶은 도시 울산’을 만드는 데 최선을 다하겠다“라고 말했다.

울산시는 지난 10월 위원회의 위상과 역할 강화를 위해 ‘울산시 인구정책 기본 조례’ 개정에서 위원장을 행정부시장에서 울산시장으로 격상했다.

위원 수도 20명 이내에서 30명 이내로 확대했다. 현재 위원은 28명이다.

