해피콜, ‘네이버 브랜드데이’ 진행…최대 50% 할인

[아시아경제 김희윤 기자] 주방용품 업체 해피콜은 크리스마스를 맞아 23일 네이버 브랜드스토어를 통해 주방용품을 최대 50% 할인하는 ‘네이버 브랜드데이’ 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 23일 0시부터 24시까지 홈파티에 유용한 주방용품을 최대 50%, 주방 가전을 최대 40% 할인 판매한다. ‘앳지 블랑 냄비?프라이팬 IH 4종 세트’, ‘블리츠 IH 프라이팬 2종 세트’ 등의 주방용품과 ‘메쏘 인덕션 레인지 프레임’, ‘크리스비 에어 프라이어 15리터’, ‘오드 아담한 가전’ 등의 주방 가전 상품을 저렴한 가격으로 만나볼 수 있다.

당일 저녁 8시부터 9시까지 1시간 동안 라이브커머스 방송도 진행한다. 쇼핑라이브를 통해 ‘블리츠 프라이팬 IH 세트’ 구매 시 CU 편의점 2000원 금액권 기프티콘을, ‘앳지 블랑 냄비?프라이팬 IH 4종 세트’ 구매 시 신세계 5000원 상품권을 증정한다. 방송 중 구매 고객 대상 추첨을 통해 ‘메쏘 인덕션 레인지 프레임 풀 세트(1명)’, ‘크리스비 에어 프라이어 11.6리터(1명)’ 등의 경품을 제공한다.

해피콜 관계자는 “이번 ‘네이버 브랜드데이’는 해피콜이 네이버 브랜드스토어 오픈 후 야심 차게 선보이는 대규모 할인 행사”라며 며 “크리스마스 홈파티를 준비하는 고객들이 주방 가전과 프라이팬을 ‘득템’ 하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

