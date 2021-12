[아시아경제 박병희 기자] 다국적 제약사 아스트라제네카가 영국 옥스퍼드 대학과 함께 코로나19의 새 변이 오미크론에 대응하는 백신 생산에 착수했다고 주요 외신이 21일(현지시간) 보도했다.

아스트라제네카는 이날 "옥스퍼드 대학교와 함께 오미크론 변이에 대응하는 백신 생산의 예비 단계에 돌입했다"고 발표했다.

옥스퍼드대 연구진인 샌디 더글러스 박사도 한 인터뷰에서 "아데노바이러스 기반 백신은 이론적으로 그 어떤 변이종에도 재빨리 대응할 수 있다"고 강조했다.

화이자ㆍ모더나 등의 메신저 리보핵산(mRNA) 방식 백신과 달리 아스트라제네카와 옥스퍼드대가 개발한 코로나19 백신은 아데노바이러스 기반으로, 침팬지의 아데노바이러스를 디옥시리보핵산(DNA) 전달체로 이용하는 방식이다.

