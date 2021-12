일자리위 "2030년까지 에너지 혁신인재 2만명 육성"

22차 일자리위원회 개최

'에너지기술인력 양성방안' 등 4건 의결



2025년까지 연구·현장직 8000명 육성

에너지혁신 연구센터는 10개 이상 구축

융합대학원 5→15개…年 인재육성 85→500명

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 2050탄소중립 정책 시행에 발맞춰 2030년까지 에너지 혁신인재 2만명을 육성하기로 했다. 향후 10년간 에너지산업에서 석·박사 인재가 수요 대비 연평균 750여명 부족하다고 진단하면서다.

대통령직속 일자리위원회는 22일 서울 중구 프레스센터에서 22차 일자리위원회를 열고 이 같은 내용의 '탄소중립 위한 에너지기술인력 양성방안 '탄소중립을 위한 에너지기술인력 양성방안' 등 4개 안건을 의결했다고 밝혔다.

일자리위는 지난해 기준 에너지 산업에 29만1452명이 중사 중이고 2030년까지 10년간 23만2189명의 인력 수요가 창출될 것으로 전망했다. 에너지 효율 향상, 전력 계통, 신·재생에너지, 화석연료 등 업종 종사자를 모두 포함한 수치다. 향후 10년간 연평균 756명의 석·박사급, 1279명의 학사급 기술인력이 부족할 전망이다. 에너지 산업에서 연구직, 기능직, 서비스직, 관리직 직무 수행 인력 등이 그만큼 부족해질 전망이란 의미다. 일자리위에 따르면 정부는 2017~2020년 4년간 에너지 산업 석·박사 4563명을 배출했다. 신·재생에너지 분야에선 778명을 육성했다. 에너지 인력 양성 분야 예산은 2019년부터 올해까지 최근 3년간 연평균 13% 증가세를 보였고, 내년엔 올해보다 2.67% 는 464억원이 편성됐다.

정부는 3대 전략·10대 과제로 구성된 에너지 기술인력 양성방안을 마련했다. 목표는 2030년까지 에너지 혁신인재 2만명을 배출하는 것이다. 2025년까지 연구인력 3000명, 현장 전문인력 5000명 등 8000명을 육성할 계획이다. 이를 위해 2025년까지 에너지혁신연구센터를 10개 이상 구축해 초격차 유지가 필요하거나 국산화가 시급한 신·재생에너지 분야 등의 최정상급 인재를 키울 계획이다. 현재 전북대·GIST·부산대·가천대·중앙대 5곳인 에너지융합대학원을 2025년에 15개 이상으로 늘릴 방침이다. 연간 인재양성 규모는 올해 85명에서 내년 235명, 2025년 500명 규모로 늘릴 예정이다.

일자리위는 이날 '디지털 전환을 위한 D·N·A분야 일자리 지원방안' '녹색건축 활성화를 통한 일자리 창출방안' '중소기업 스마트 제조혁신 및 일자리 개선 성과와 향후 추진방향' 등 안건도 상정해 의결했다. 주요 목표로 ▲2022년까지 데이터 일자리 4만5000명 지원(D·N·A 분야 의결안건) ▲2022년까지 공공건축물 그린 리모델링 일자리 4만7000명 창출(녹색건축) ▲2025년까지 디지털 클러스터 100개 조성(중기 스마트 제조혁신) 등을 제시했다.

