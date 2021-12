"청년 우롱했다"...정의당, 현근택 "30대男 3000만원 못 벌겠나" 발언 직격

"민주당과 이재명의 사회 기득권 대변이 확실해지는 대목"

[아시아경제 김서현 기자] 최근 현근택 더불어민주당 선거대책위원회 대변인이 이재명 대선 후보 아들의 자산 형성 과정을 두고 "정상적인 경제 활동이라면 30대가 된 남자가 2000~3000만원도 못 벌겠나"라고 언급해 논란이 일고 있다. 정의당은 "청년의 현실을 모르는 것을 넘어 우롱하는 행태"라며 비판에 나섰다.

김창인 정의당 선대위 대변인은 21일 국회 소통관에서 브리핑을 열어 "이모씨에 대한 현 대변인의 두둔과 옹호가 도를 넘고 있다"면서 이같이 밝혔다.

김 대변인은 "통계청에 의하면 청년들이 취업해서 받는 첫 월급이 200만원 이하인 경우가 73.3%이고, 서울시가 발표한 2022년 서울형 생활임금이 월급 225만94원"이라며 "청년 네 명 중 세 명은 이 최저생활비에도 미치지 못하는 월급을 받으며 직장생활을 시작한다"고 설명했다. 이어 "3000만원 벌지 못하면 비정상적이라니 이 후보가 인식하고 있는 청년들의 현실인가"라고 목소리를 높였다.

그러면서 현 대변인이 이 후보가 불법 도박에 쓰일 걸 알고도 증여했다는 주장에 "어떤 부모가 아들이 도박하는데 돈을 대주겠냐"며 자신도 30살 된 아들한테 5000만원 정도를 줄 수 있다고 반박한 것에 대해서도 "아무리 자식이라지만 5000만원을 그냥 줄 수 있는 가정이 몇이나 되겠나. 이는 자식에 대한 애정의 문제가 아니라, 우리사회 불평등에 대한 인식 수준의 문제"라며 "민주당과 이 후보가 우리사회 기득권을 대변하고 있었다는 것이 확실해지는 대목"이라고 강조했다.

또 "현 대변인은 이모씨가 인터넷 커뮤니티에 남긴 업소 후기는 '친구한테 들은 것일지도 모른다'는 황당무계한 해명을 한 적도 있다"며 "충심은 잘 알겠으나 덕분에 이 후보에게는 삐뚤어진 충심만 남고 민심은 없을 것"이라고 꼬집었다.

앞서 현 대변인은 이날 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 김용남 국민의힘 상임공보특보의 "수입이 없었던 이씨가 1년 새 8800만원가량 예금액이 늘었는데, 증여세 공제액 5000만원은 그렇다 치고 나머지 재산이 늘어난 것은 설명이 안 된다"는 문제 제기를 반박했다.

그는 "범죄 행위 관련된 거라면 당연히 문제가 되겠지만, 정상적인 경제 활동이라면 30대가 그 정도도 못 벌겠는가"라며 "(이 후보 아들이) 30살이다. 그동안 일도 안 하고 가만히 놀았겠느냐"고 반문한 바 있다.

