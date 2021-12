경북 경주·경남 고성 등 청소년정책 우수지자체 선정

청소년정책 우수지자체 17곳에 표창

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 청소년정책 우수 지방자치단체 17곳을 선정했다고 22일 밝혔다.

여가부는 대통령표창 2점, 국무총리표창 5점, 여성가족부장관표창 10점 등 총 17점을 수여한다. 올해는 분석평가 대상을 114개 시군구에서 228개로 확대하고 일부 영역별 평가에서 정책 종합평가로 개편했다.

대통령 표창을 받는 경북 경주시는 청소년수련시설 경주시 화랑마을을 통해 경주의 지역적 특성을 반영한 ‘찾아가는 청소년 활동 프로그램’을 개발·보급해 청소년 활동 활성화에 기여했다.

경남 고성군은 문화·진로·건강 등과 관련된 가맹점에서 사용할 수 있는 '고성군 청소년 꿈키움 이용권(바우처) 지원사업'을 실시해 청소년들의 기본권리와 복지 증진을 도모했다. 청소년 전담부서(교육청소년과)를 신설하고 인력(청소년육성전담공무원 채용) 확보 등 청소년정책 기반을 강화했다.

국무총리 표창을 받는 전북 익산시는 청소년 정책 특별 전담 조직과 민·관 협의회를 운영해 ‘청소년 욕구 및 실태조사’를 바탕으로 중장기 계획을 수립하는 한편 청소년참여활성화 조례를 제정하는 등 청소년정책 기반을 조성했다. 학교 밖 청소년과 다문화 청소년 맞춤형 사업을 추진한 점을 인정받았다.

정영애 여성가족부 장관은 "청소년들이 꿈을 펼치며 건강하고 안전하게 성장하기 위해서는 중앙부처에서 수립한 청소년정책이 지자체와의 유기적인 협력에 의해 추진되는 것이 매우 중요하다"며 "우수 지자체의 사례와 정책성과를 널리 알려, 지역사회에서 청소년 정책이 더욱 활성화될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

